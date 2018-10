iPhone nove generacije bit će isti kao i ovogodišnji model

Analitičar Ming-Chi Kuo, globalno poznat kao vrlo precizan u predviđanju noviteta kod Appleovih gadgeta nove generacije tvrdi da će iPhone uređaji sljedeće generacije biti više manje isti kao i modeli koji su na tržište izašli ove godine, piše MacRumors.

Kuo smatra i da Apple ne planira nikakve značajnije preinake ni na izgledu niti veličini iPhonea 2019. Naime, 5,8-inčni iPhone XS, 6,5-inčni iPhone XS Max i 6,1-inčni XR naslijedit će modeli identične veličine s iPhone XS(S) izdanjem s OLED displejem i iPhone XR2 koji će imati samo LED.

Analyst Ming-Chi Kuo believes Apple will continue to offer three iPhones next year in the same screen sizes. He also claims all models will feature the same IP68-rated water resistance. Listed above are other rumored features such as Face ID 2.0 and triple-lens rear camera. pic.twitter.com/6B3FsweczK