Isprobali smo Anker Prime: Puni tablet, laptop, mobitel i još ima struje da posudiš i susjedu...

Power bankovi su uređaji o kojima ne razmišljamo previše, uvijek imamo sa strane jedan. Napuniš ga, ubaciš u torbu i imaš još malo struje kad zatrebaš, a nisi blizu punjača. Događa se češće nego mislimo. Ankerov Prime 26K 300W pripada potpuno drugoj kategoriji. Ovo više nije samo baterija za mobitel. Više izgleda kao mala prijenosna elektrana koju možete staviti u ruksak.

I da, teška je. Oko 580 grama nije baš nešto što ćete nositi u džepu, ali s druge strane dobit ćete 26.250 mAh kapaciteta, dva USB-C priključka i jedan USB-A, uz 300 W ukupne izlazne snage. Najvažnije je da svaki od dva USB-C priključka može isporučiti i primiti do 140 W. A usput može poslužiti kao sprava za vježbanje.

Umjesto da na power bank spojim samo mobitel, koristio sam ga kao centralnu bateriju za cijelu torbu s elektronikom tijekom nedavnog putovanja. Laptop na jednom USB-C-u, telefon na drugom, a kamera i sitna oprema na trećem izlazu.

Laptop više nije problem

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Jedan USB-C može dati do 140 W, što je dovoljno i za zahtjevnije prijenosnike koji podržavaju takvo punjenje ili telefone koji podržavau ekstremno brze punjače. Naravno, punjenje će ovisiti o samom računalu i stanju baterije, ali evo laptop bez problema vuče 70+ W, tablet 30, a na trećem se konektoru puni kontroler. Naravno, i kvaliteta kabela ovisit će o tome kako se brzo uređaji pune.

Brojka od 300 W zvuči kao da ćete priključiti jedan laptop i on će dobiti 300 W. Nećete. 300 W je ukupna snaga koju power bank može raspodijeliti između uređaja, dok je pojedinačni USB-C ograničen na 140 W. Ali dva USB-C priključka istodobno mogu dati vrlo ozbiljnu količinu energije. Možete tako puniti dva laptopa ili laptop kombinirati s tabletom, mobitelom, kamerom ili drugom opremom. USB-A pak ima 22,5W.

I onda dodate mobitel, kameru...

Ako ste na putu, snimate, radite izvan ureda ili jednostavno cijeli dan nosite hrpu elektronike, ne morate sa sobom imati zasebnu bateriju za svaki uređaj, a realno, često vam ne bi trebao ni adapter. Kapacitet od 26.250 mAh u praksi znači otprilike četiri do pet punjenja modernog mobitela, ovisno o njegovoj bateriji i gubicima pri pretvorbi energije. Može napuniti i laptop, ali tada više ne govorimo o nekoliko punih ciklusa. Drugim riječima, ovo je baterija za ozbiljan rad ili za bezbrižni odlazak na vikend kampiranje.

Najbolji dio je ekran

Anker je na prednju stranu stavio mali zaslon koji je puno korisniji nego što se na prvu čini. Ne pokazuje samo koliko je baterije ostalo. Možete vidjeti koliko energije trenutačno odlazi prema uređajima, koliko dobiva pojedini priključak, kao i koliko snage ulazi u sam power bank kada ga punite.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Tu je i Ankerova aplikacija za mobitel. Preko Bluetootha možete pratiti potrošnju, vidjeti povijest punjenja, mijenjati načine rada. Za običnog korisnika vjerojatno je nepotrebno kopati po svim tim podacima, ali ako želite znati gdje odlazi svaki vat, ovo je prilično korisno. I da, možete postaviti da na ekranu powerbanka prikazujete sat.

Sam se puni gotovo jednako impresivno

Anker nije štedio ni kod punjenja. Preko jednog USB-C priključka može primiti do 140 W, dok uz dva odgovarajuća punjača ukupni ulaz može dosegnuti 250 W. To smo i isprobali sa Ankerovim Prime putnim adapterima, jedan od 100, drugi od 140 W. Oba su pokazivala ekspresni ulazak struje u bateriju.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

U svakom slučaju, baterija će iskoristiti maksimum od punjača koje spojite na nju.

Power bank je velik i težak, a Anker je na ovako modernom uređaju i dalje ostavio USB-A priključak. Treći USB-C bio bi daleko korisniji većini korisnika koji danas sa sobom nose samo modernu opremu, no ovo je praktično i za nas koji imamo neke starije uređaje. I ova sjajna plastika izgleda atraktivno sada, ali kad se izgrebe izgubt će svoju čar.

