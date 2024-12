Isprobali smo Asus ROG Phone 9 Pro: Ima snage za dva telefona

Asus je poznat po tome što ROG serijom konstantno pomiče granice onog što gaming telefoni jesu, a najnoviji model, ROG Phone 9 Pro, pomiče tu granicu, donoseći impresivne performanse, napredne značajke i dizajn koji jasno signalizira svoju gaming orijentaciju.

Dizajn

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Prva stvar koja upada u oči jest dizajn ovog telefona. Asus je još prošle godine sa ROG 8 serijom odlučio smiriti strasti i približiti svoju gaming seriju prosječnim telefonima, kako bi privukli i one kojima nisu samo igre na pameti. Serija 9 nastavlja taj trend te se radi o telefonu praktično jednakog izgleda i gabarita. Jedina razlika je u dva grama većoj masi. Tako su na stražnjoj strani vidljive kose linije karakteristične za ROG uređaje, tu su i Asus te Republic of Gamers oznake, da znate o kojem se uređaju radi. Staklena stražnja strana (Gorilla Glass) dolazi jedino u Phantom Black boji, a matirana poleđina ima teksturu na kojoj se neće vidjeti tragovi vaših prstiju. Jako mi se sviđa i što je telefon zaobljen i to jako lagano po rubovima, što doprinosi manevriranju u svakodnevnom korištenju, ali i pri gaming seansama.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Najveća razlika u odnosu na prethodnik je dodatni 'ekran' na stražnjoj strani. Radi se o AniME rješenju, odnosno Mini LED sustavu sa 648 točaka, koji je gotovo duplo više nego na prethodniku. Ovaj sustav u startu nije aktiviran, već morate ući u izbornik i uključiti ga te odabrati što sve želite da vam se prikazuje, od raznih notifikacija i informativnih podataka, poput stanja baterije, vremena snimanja u kameri, temperature, a sada možete na tom ekranu zaigrati i Asusove verzije igara poput Zmije ili Space Invadersa, koristeći okidače koji su i dalje prisutni na rubnom dijelu telefona. Štosno, ali realno, to nije razlog zbog kojeg ćete koristiti ovaj telefon.

Osim što je dva grama teži od prethodnika, i nakrcan gomilom moćnog hardvera, ROG Phone 9 Pro je lakši od, primjerice, Samsung Galaxy S24 Ultre za 5 grama, čisto za usporedbu. Dodatni detalji poput posebnog hlađenja i strateški postavljenih gumba (Air Triggers) jasno pokazuju da je uređaj prilagođen igračima. Telefon ima IP68 razinu zaštite na prašinu i prskanje.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Još jedan gejmerski orijentiran detalj je i dodatni USB-C na lijevoj bočnoj strani uređaja. On služi za spajanje AeroActive Cooler X Pro hladnjaka/zvučnika, ili jednostavno USB-C kabela dok se igrate. Drugi USB-C se nalazi u donjem lijevom kutu telefona, gdje su izlaz za zvučnik, SIM utor i 3,5 mm ulaz za slušalice.

Ekran i zvuk

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

AMOLED panel od 6,78 inča s rezolucijom od 2400x1080 piksela osigurava oštre detalje, dok podrška za HDR10+ poboljšava kontrast i boje, čineći igre i multimediju izuzetno dojmljivima. Radi se o praktično identičnom ekranu kao i na prošlogodišnjem modelu s maksimalnom svjetlinom od 2500 nita te 1600 nita u modu visoke svjetline. Sasvim dovoljno za uživanje u igrama, iako neki rivali imaju svjetlije ekrane.

Glavna razlika je pak u maksimalnom osvježenju slike koje ide sada do 185 Hz, ali samo u igrama koje to mogu podržati. To će se aktivirati kad vam je osvježenje postavljeno na automatski način. Inače možete izabrati maksimalnih 165 Hz, no i 120 će biti fantastično glatko. Ono što će možda zasmetati najzahtjevnije igrače je činjenica da se selfie kamera ugurala u površinu ekrana, ali oko ekrana jednostavno nije bilo mjesta, a i nakon nekog vremena se pomirite s time.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Zvučna slika koju ovaj telefon isporučuje neće vas razočarati. Telefon je glasan, ima bogat bas i jako ugodan zvuk, a postaje još bolji uz AeroActive Cooler, koji ima ugrađen i subwoofer za još dublje i bogatije tonske efekte. No stvar bi bila puno bolja da desni zvučnik nije usmjeren prema dolje, već da je usmjeren prema igraču, ali očito i za to nije bilo mjesta. Tehnologija Dirac Virtuo stvara virtualni surround efekt koji dodatno uranja igrače u akciju dok ste na slušalicama, a 3,5 mm utor je tu za one koji se ne žele odvojiti od svojih klasičnih žičanih slušalica.

Performanse

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ispod haube, ovaj telefon pokreće najnoviji Snapdragon Elite čipset uparen s 24 GB RAM-a (LPDDR5X ) i 1 TB memorije. Najnoviji 3 nm čipset i brutalno snažan hardver su ono što kupci očekuju od ovog uređaja. Performanse su, bez iznenađenja, vrhunske, bilo da se radi o igranju grafički zahtjevnih naslova ili multitaskingu. Baš sve što radite je nevjerojatno brzo, a bilo kakvo zastajkivanje je bilo nemoguće primijetiti. Jednostavno, ovo je daleko više snage nego što bi običan korisnik trebao za svakodnevni rad, a u igrama sasvim stoji usporedba da je ovo konzola u vašem džepu.

Koju god igru pokrenuli, uživat ćete u vrhunskom framerateu na najboljim grafičkim postavkama. Call of Duty, Asphalt, Fortnite, sve igre izgledaju sjajno i vrte se besprijekorno

U Geekbench 6 telefon je ostvario čak 10.102 boda na CPU testu, a odlične rezultate imao i u GPU testu, kao i u 3D Marku. SolarBay test od 20 minuta u 3D Marku pokazao je stabilnost od 90 posto, odnosno visoku razinu pouzdanosti tijekom cijelog zahtjevnog testa, a zagrijao se do najviše 49 Celzija.

ASUS je implementirao novi sustav hlađenja, a ActiveAero s većim ventilatorom dodatno će pomoći ohladiti uređaj tijekom dugotrajnih partija, gdje se telefon može osjetno zagrijati. Ako koristite ActiveAero, imajte na umu da zujanje ventilatora može biti naporno.

ROG Phone 9 Pro dolazi s brojnim dodatnim funkcionalnostima koje čine gaming iskustvo drugačijim. AirTrigger ultrazvučne tipke pružaju taktički osjećaj i mogu se konfigurirati prema preferencijama igrača. Također, Game Genie softver omogućuje detaljnu prilagodbu performansi Novi AI alati poput X Sense i X Capture dodatno unaprjeđuju igranje, omogućujući automatsko bilježenje ključnih trenutaka u igri.

Kamera

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kamere, iako nisu primarni fokus ovog telefona, zadovoljit će vas kvalitetom fotografija, ali i odličnom stabilizacijom videa. Glavna kamera ima trostruki sustav:

50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, poboljšani gimbal OIS u šest osi

32 MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optički zoom, OIS

13 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultraširoka)

Video snimanje podržava rezolucije do 8K@30fps, uz opcije 4K@30/60/120fps i slow-motion snimanja do 720p@480fps s gyro-EIS stabilizacijom i HDR10+ podrškom. Već je nekoliko godina stabilizacija videa kod Asusovih kamera jedna od najboljih značajki, a to pomaže kod snimanja pri slabijem svjetlu. Selfie kamera od 32 MP nudi f/2.5 otvor blende, 22mm (wide) leću i podržava opcije poput HDR-a i panorame, uz mogućnost snimanja videa u 1080p@30fps. Rezultati su odlični za video pozive i objave na društvenim mrežama.

Photo Vibes opcija u samoj kameri nudi vam pet različitih stilova koji će utjecati na izgled fotografija (Standard, Rich/Warm, Soft/Warm, Vivid, Gentle Cold). Light Trails, odnosno svjetlosni tragovi, su i dalje tu kao odličan alat za igranje s fotografijama i dužim ekspozicijama, a u postavkama možete uključiti i AirTrigger da vam bude okidač fotografija. Tako ćete imati dojam da snimate kao nekad s 'idiotima'.

U nastavku pogledajte nekoliko fotografija s Asusove kamere.

Softver i dodatne značajke

Na softverskom planu, ROG UI, koji se temelji na Androidu 15, nudi pregršt opcija prilagodbe. Odlično je što vas odmah pri postavljanju telefon upita želite li Asusov pristup sučelju ili sučelje bliže standardnom Androidu. Asus nudi gomilu opcija i raznih detalja koje možete mijenjati i dodatno prilagoditi. Tu je i nekolicina aplikacija koje dolaze predinstalirane, a treba spomenuti Armoury Crate, Asusov softver odnosno sučelje koje vam otvara pristup raznim načinima rada ekrana i potrošnje energije te skidanje raznih mapiranja za AirTriggere, ovisno o igrama. Tu su i AI značajke poput prijevoda, alata za transkribiranje čija praktičnost ovisi o podršci za jezike, a našeg još nema.

Vrijedi napomenuti da ASUS jamči dva velika ažuriranja za Android (znači sigurno Android 16 i 17) te pet godina sigurnosnih ažuriranja. Od ovakvog premium uređaja očekivali bi više.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

AeroActive Cooler X Pro dodatak dodatno unaprjeđuje performanse hlađenja i iskustvo igranja. Opremljen integriranim subwooferom, ovaj dodatak poboljšava kvalitetu zvuka uz naglašavanje niskih frekvencija. Osim toga, donosi dodatne tipke za igranje, optimizirani protok zraka i RGB osvjetljenje.

Baterija

Asus je u odnosu na prethodnika (5500 mAh) ugradio osjetno veću bateriju koja sada ima 5800 mAh te podržava 65W žičano punjenje i 15W bežično punjenje, ali i 10W reverzibilno punjenje drugih gadgeta poput satova i slušalica. U bogato opremljenoj kutiji nalazi se i Asusov punjač koji će vas za nekih 45 minuta od nule vratiti do 100 posto. Koristite li telefon kao i svaki drugi, bez problema ćete s jednim punjenjem proći kroz cijeli dan. Igranje je druga priča i može vas jako brzo spustiti u 'crveno'.

ROG Phone 9 Pro spada u premium segment, a takva je i cijena. Oko 1400 eura treba izdvojiti za model sa 16/512 GB, a Edition model koji uključuje i ActiveAero Cooler te dvije maske je skuplji još nekih 200 eura. Uzmite u obzir da je ta cijena na razini običnog iPhonea 16 Pro u slobodnoj prodaji. Za one koji traže najbolje što gaming pametni telefon može ponuditi, ovaj uređaj definitivno opravdava svaki uloženi euro.