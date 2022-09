Isprobali smo Galaxy A53 5G: Jedan sasvim prosječan telefon, ali evo zašto to uopće nije loše

Galaxy A53 5G spada u ''jači'' rang A serije (jači od njega je samo A73 koji nije dostupan na europskom tržištu), a radi se o srednjem rangu Galaxy telefona i cjenovno je mnogo pristupačnija od one ''glavne'' S serije.

Galaxy A53 u Hrvatskoj je dostupan od početka travnja ove godine, a model sa 128 GB memorije košta oko 3.299 kuna ili 437,85 eura dok onaj s 256 GB memorije košta 3.799 kuna ili 504,21 eura. Cjenovno je to puno pristupačnije prosječnom korisniku od S serije čije se cijene penju do vrtoglavih 10.499 kuna za Ultra model. Takva razlika u cijeni, naravno, ima svoje razloge jer A serija nije toliko ''napucana'' specifikacijama i opremom.

Ipak, A serija cjenovno i tehnički prilagođenija je prosječnom korisniku. Osim ako niste potpuno zaluđeni tehnologijom i želite apsolutno sve najmoćnije značajke, telefon u rangu Galaxyja A53 bit će vam i više nego dovoljan.

Zanimljivo, kao i njegov skuplji brat S22 Ultra, A53 dolazi s baterijom od 5000 mAh za koji Samsung tvrdi da traje 2 dana. Realnost je ipak malo drugačija pa će vam baterija, uz prosječno dnevno korištenje trajati oko 30-ak sati. Ipak, ako niste netko tko na telefonu ''visi'' konstatno vjerojatno je da ovaj telefon nećete morati puniti baš svaki dan. A53 omogućava i brzo punjenje do 25W, no jedan problem s tim je što u paketu s telefonom dobijete samo kabel bez strujnog adaptera kojeg morate kupiti odvojeno. To je pomalo iritirajuće, ali je realnost koja dolazi uz novije modele telefona i Samsung tu nije iznimka.

A53 dolazi i sa zaštitom IP67 pa je otporan na prašinu i vodu. Ima zaslon veličine 6.5 inča i poprilično je velik telefon, ali ugodno leži u ruci. S obzirom da je A serija cjenovno pristupačnija, ima plastični okvir i plastičnu pozadinu što nekima zna smetati, ali s obzirom da gotovo svi na telefonima imamo maskice to i nije toliko bitno.

A53 dolazi s Androidom 12, a Samsung je uveo novost da će na S i A seriji omogućiti update sljedeće 4 godine, dakle, do Androida 16 što je dobra stvar ako ne volite mijenjati telefone svake dvije godine.

Galaxy A53 dolazi opremljen s četiri kamere. Glavna ima 64 MP, ultra široka ima 12 MP, dok one za makro i dubinu imaju po 5 MP. Je li ovo Samsungova najbolja kamera ikad? Ne, ali za prosječnog korisnika i svakodnevne potrebe slike su oštre s lijepim bojama, a noćne i zoom fotografije su također jako dobre kvalitete.

Čak i fotografije mjeseca izgledaju sasvim pristojno na ovom telefonu.

Selfie, odnosno prednja kamera, dolazi s 32MP i fotografije su uistinu odlične kvalitete. Portretni način je također izvrstan i dosta dobro izolira subjekt od pozadine. A53 snima dobre video zapise, slika je jasna i oštra i video stabilizator sprječava preteranu trešnju.

Ono što je pomalo razočaravajuće je makro leća koja povremeno ima svoje svijetle trenutke. Ako vam ruke nisu savršeno mirne i ako niste na jačem prirodnom svjetlu, makro fotografije ispast će poprilično čudno i zrnato.

Kvaliteta zvuka na Galaxyju A53 je odlična, ali nažalost utor za slušalice nestao je s ovog telefona pa će vam trebati ili bluetooth slušalice ili USB-C adapter za žičane slušalice.

A53 dolazi sa Super AMOLED zaslonom sa refresh rateom od 120 Hz. Telefon je brz i pouzdan, ne pregrijava se i nema rušenja aplikacija i gašenja čak i kod iznimno intenzivnog korištenja. Zaslon je odličan i prilagodljiv bez obzira nalazite li se u zatvorenom prostoru ili vani i dovoljno je svijetao da čak i na jakom suncu možete jasno vidjeti što radite.

Sve u svemu, Galaxy A53 5G je potpuno prosječan smartphone, ali to nipošto nije loša stvar. Omjer cijene i kvalitete je opravdan i za prosječnog korisnika koji se ne zamara raznim tehničkim specifikacijama je zapravo idealan odabir. Ako ste u potrazi za novim telefonom koji je dobar i pouzdan, a ne želite potrošiti pravo malo bogatstvo A53 je sasvim solidan izbor.