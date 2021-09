Tablete smo uvijek doživljavali nekako kao nedorečene uređaje bez sasvim jasne namjene, koji su se smjestili negdje između tableta i laptopa, a najčešći korisnik u brojnim kućanstvima bili bi oni najstariji ili pak najmlađi. Jednima su odgovarali zbog velikog i preglednog ekrana, a drugima kao središnje mjesto za sve crtiće. No, pandemija ih je ‘vratila’ u život. Mnogi od nas morali su ostati doma i odjednom je svaki ekran dobio svoju namjenu, pa tako i tablet koji je mnogima olakšao rad i produktivnost od kuće. Huawei već godinama paralelno uz odlične telefone, radi i tablete, a MatePad 11 najnoviji je uređaj iz istoimene serije koji smo nedavno isprobali. Ono što je kod njega značajno, to je prvi s Huaweijevim HarmonyOS sustavom pred kojim je i velik zadatak dokazivanja da se može raditi i zabavljati bez ovisnosti o Googleu.

Ukratko, svakodnevni rad i korištenje tableta s Harmonyjem nije ništa posebno drugačije od drugih Huawei uređaja s EMUI preradom Androida, ili u istom tonu, bilo kojeg Android uređaja. Sve je tu jasno i poznato, s određenim Harmony zahvatima koji pokazuju velik potencijal za Huaweijev softver.

MatePad 11 dolazi u plastičnom kućištu sa zaobljenim rubovima, no djeluje iznimno čvrsto, a sa 485 grama neće vas umarati nakon duljeg korištenja ili gledanja filmova. Mi smo ga tijekom testa koristili zajedno s tipkovnicom koja ujedno služi i kao zaštitni omot za tablet, što mu svakako podiže izdržljivost, ali i praktičnost jer ta magnetna tipkovnica služi i kao stalak da ga imate pod kutem dok radite. Tablet ima 11-inčni (tehnički 10,95) ekran rezolucije 2560 x 1600 točaka u 16:10 formatu, što je korisno i za multimedijalne zadaće, poput filmova i igranja, ali i kod rada. Ekran podržava 120 Hz osvježenje, a iako se ne radi o OLED panelu, ekran ima dobar prikaz boja i svjetlinu.

Rubovi su prilično tanki i u gornjem rubu se nalazi prednja kamera od 8 megapiksela, što je puno bolje od opcije da su kameru gurali u ‘rupu’ usred ekrana. Ovako vam ostaje slobodan prostor za sve što radite na ekranu. Sa stražnje strane je još jedna kamera, od 13 megapiksela, koja snima i 4K video. Obje su dovoljno dobre za videopozive što će im biti i glavna namjena. Sugovornike ćete jako dobro čuti preko četiri zvučnika, po dva sa svake strane, koji dolaze s potpisom Harman Kardona. Imaju jako ugodan i bogat zvuk i pravi je gušt na njima gledati filmove na Netflixu. Jednako tako, i četiri mikrofona će uhvatiti svaku vašu riječ, pa će i sugovornici jasno čuti što ste pričali tijekom poziva.

Tablet pogoni Qualcommov Snapdragon 865, a bez obzira što se radi o lanjskom čipu, i dalje je to iznimno moćan procesor kojem pomaže 6 GB RAM-a. Internih 128 GB možete lako proširiti microSD karticom. U praksi sve radi iznimno glatko i brzo i niti u jednom trenutku rada na tabletu nisam osjetio da mu treba još snage.

Kapacitet baterije je 7250 mAh, a dolazi s 22,5W punjenjem što i nije najbrže što smo vidjeli od Huaweija, ali za tablet i nije toliko presudno. Huawei navodi da bi tablet trebao izdržati do 12 sati neprekidnog rada. U praksi mi je trebalo nekoliko dana da ga ispraznim uz povremeni rad na njemu i gledanje serija i filmova.

Kao što smo spomenuli, uz tablet smo na testu imali i tipkovnicu koja je i zaštitna futrola i tek u ovakvom spoju, ovo postaje pravi mali stroj za produktivnost. Nije kao da radite na klasičnom laptopu ili standardnoj tipkovnici, ali lako se naviknuti i dobro je rješenje kad ne želite cijeli dan negdje vucarati laptop. Isto tako, uz tablet dolazi i nova M-Pencil olovka, koja se puni bežično, kao i tipkovnica. Precizna je i lagana, a kako se puni čim se uhvati za tablet, praktično će stalno biti napunjena. Jedino što treba paziti je kad tablet gurate u ruksak, da slučajno ne zapnete olovkom i da vam olovka ne ispadne. Crtanje i skiciranje su zabavni, ali odličan dio Huaweijeva softvera je pretvaranje vašeg rukopisa u tekst uz FreeScript. Slično smo vidjeli i na Appleu i Samsungu, a i ovdje radi jako dobro. To znači da u polje za pretraživanje na Googleu možete upisati nešto rukom i to će se pretvoriti u normalan tekst. A radi i iznimno dobro uz aplikaciju Nebo, za spremanje bilješki. Ovdje ćete moći rukom pisati cijele tekstove, a podržava i hrvatski, i odmah ih pretvoriti u normalan tekst s kojim možete kasnije raditi što želite.

Kao što sam spomenuo, HarmonyOS vizualno ne izgleda toliko drugačije od standardnog Huawei iskustva. Novi je početni ekran s widgetima različite veličine, ali i postavkama i notifikacijama koje se izvlače iz lijevog i desnog dijela ekrana. Ono gdje razina produktivnosti raste je komunikacija s drugim uređajima, pa tako MatePad 11 iznimno brzo s drugim Huawei uređajima, poput telefona, pa u trenutku prebacivati dokumente s jednog na drugi uređaj jer ćete na tabletu vidjeti i virtualnu kopiju ekrana. Isto tako, tablet može postati i dodatni ekran za laptop, a sliku s tableta možete prebaciti recimo na Huaweijev novi MateView monitor. Tko ima nekoliko Huawei uređaja, poput monitora, tableta, laptopa ili slušalica (koje se mogu prebacivati s jednog na drugi izvor), brzo će prigrliti te male detalje koji olakšavaju neke zadatke.

Situacija s Huaweijevom trgovinom AppGallery i pristupom aplikacijama koje tu nisu dostupne zbog američke zabrane danas je drastično drugačija. AppGallery je sada jako bogat aplikacijama, a za sve ono što nemaju - tu je Petal Search. Huaweijevo je to rješenje uz koje možete lako naći APK, instalacijske datoteke za praktično sve što vam treba. Upišete li Facebook ili WhatsApp, ili neku od brojnih američkih aplikacija koje svi koristimo, Petal Search će vam ih ponuditi kroz neku od zamjenskih trgovina i odraditi za vas instalaciju. Neke od njih su dostupne i direktno sa samih stranica proizvođača i to u konačnici znači da ćete na telefonu sasvim normalno koristiti Instagram, WhatsApp, Facebook, ali i Spotify i Netflix. Isto tako možete doći do Gmaila, Chromea ili Google Mapsa, a za njih je Huawei razvio i svoju alternativu Petal Maps, koja radi sve bolje i ima neka dobra rješenja, poput informacija o semaforima i integracije s pametnim satom. Brojne Googleove aplikacije možete otvoriti kroz njihove web verzije, i na početnoj stranici tableta staviti prečac, a jedini minus je nedostatak nekih naprednih mogućnosti.