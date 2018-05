Isprobali smo HTC U12 Plus: Kamera mu je opet na tronu

HTC je danas i službeno predstavio svoj novi top model telefona U12 Plus i tako otklonio zadnje nepoznate detalje, kojih i nije bilo previše zahvaljujući HTC-u koji je prije nekoliko dana skoro sve otkrio na svojim stranicama.

Par dana uoči globalne premijere u Zagrebu smo imali priliku uživo isprobati glavne značajke telefona koji će pokušati pomrsiti račune vodećim divovima iz Samsunga, Applea i Huaweija.

I dok razni proizvođači istovremeno lansiraju više verzija telefona, HTC je danas odlučio prikazati samo U12 Plus kao svoj glavni uređaj, ali i izbjeći prošlogodišnje vrludanje kad smo vidjeli prvo HTC U Ultra, a potom U11 pa tek na kraju i najzanimljiviji U11 Plus. No HTC je predstavio i telefon na kojem su izbjegli sve rašireniji 'zub' ili usjek na vrhu ekrana. Za razliku od ostalih, U12 Plus dobio je 6-inčni ekran s prilično tankim rubovima iznad i ispod ekrana, ali i jedva primjetnim rubom sa strane. Sve u svemu, telefon u rukama ostavlja sličan dojam kao i lanjski model, ali koji je imao manji ekran.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Za samo kućište bitno je naglasiti da je HTC odlučio unaprijediti Edge Sense koji se danas nalazi na ukupno pet različitih uređaja i u novoj varijanti omogućuje vam da više radnji obavite pritiskom samo na jednoj strani ekrana. Uz to, dodali su mu i pametnu rotaciju što će dobro poslužiti kad telefon koristite u krevetu.

U12 Plus dolazit će u startu u tri različite varijante. Najatraktivnija boja je 'Flame Red' crvena koja se presijava u različite nijanse, a tu su još i crna te plava s prozirnim kućištem.

Što se samog ekrana tiče, HTC je ugradio 6-inčni Quad HD ekran u Super LCD tehnologiji. Stanjivanje ekrana uklonilo je fizičku Home tipku s prednje strane, tako da se sada straga nalazi središnje smješten senzor otiska prsta iznad kojeg su dvostruke kamere. Jednako kao i straga, dvostruke su kamere i na prednjoj strani.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Dok se straga nalaze kamere od 12 i 16 megapiksela, na prednjoj strani su dvije od 8. Ističu kako s obje strane kamera ima bokeh efekt, a otključavanje licem trebalo bi biti među najbržima među mobitelima. Uz dvostruko optičko uvećanje, kamera ima i 10x digitalni zum. Snimanje videa dodatno su unaprijedili i to Sonic zoom opcijom koja bolje fokusira zvuk na ono što se snima.

Iz HTC-a su uoči predstvljanja rekli da očekuju povratak u vrh DXOmark ljestvice, što se i ostvarilo jer je HTC U12 Plus dobio 103 boda i smjestio se između dva Huaweijeva telefona iz P20 serije.

Foto: HTC

Sam telefon pogonit će Snapdragon 845 procesor uz 6 GB RAM-a i 64 GB memorije (na nekim će tržištima imati 128 GB). Kapacitet baterije je 3500 mAh. Telefon bi trebao stajati oko 799 eura i stiže u prvoj polovici lipnja.