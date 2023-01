Isprobali smo Huawei Watch GT3 SE: Ima sportsko lice i sve što treba, a košta puno manje

Huawei je kroz proteklih nekoliko godina izgradio ime s nizom odličnih pametnih satova koji su u prvom redu korisnike oduševili moćnom baterijom te kvalitetnom izradom. Njihov najnoviji model je GT3 SE koji će pak privući brojne korisnike i cijenom.

Dizajniran je prilično 'grubo', s debelim obrubom oko ekrana i prilično velikim brojevima, što djeluje sportskije i treba se naviknuti na ovakav izgled koji je dosta odmaknut od decentnog i luksuznog dizajna ostalih GT3 satova. Sportskom dojmu pomaže i gumeni remen. Uostalom, to je i publika na koju Huawei cilja. Tu treba istaknuti kako je kućište od ojačanog polimera mase 35,6 grama (bez remena), za koji Huawei kaže da bi trebao biti prilično izdržljiv, a par tjedana sa ovim satom pokazuje da nema razloga za sumnjati u to.

Iako mu je vanjština sportskija, u unutrašnjosti se krije sve što je proslavilo GT3 seriju, uz nedostatak tek nekih opcija, poput NFC-a i mjerenja tjelesne temperature. Osobno, temperatura kože je stavka na koju nikad nisam posebno obraćao pažnju. Ono čega nema je i EKG, mod za igranje golfa i slobodno ronjenje, što vjerojatno nisu stavke koje će većini nedostajati. No, treba istaknuti da je telefon zadržao vodootpornost do 5 ATM, odnosno zaron do 50 metara na 10 minuta. Tako da se ne trebate brinuti oko toga hoće li se sat smočiti tijekom treninga, a bez brige s njim možete u polje. Samo ga lagano isperete od prljavštine i spreman je za nove izazove.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Promjer sata je 46,4 mm, a dijagonala AMOLED ekrana 1,43 inča (466x466 piksela), što u praksi znači da imate odličan ekran koji će kvalitetno prikazivati vrijeme i podatke s vaših vježbanja u svakoj situaciji.

To znači da imate više od 100 raznih modova tjelovježbe, a tu je i Huaweijev TruSleep 3.0 sustav koji prati vaš san te praćenje pulsa i zasićenosti krvi kisikom. Svaki vaš korak prati sustav pozicioniranja koji podržava pet različitih sustava (GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS).

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

GT3 SE je zadržao svoju prepoznatljivu značajku, a to je dugotrajna baterija. Uključite li sve opcije i imate li stalno uključen ekran, možete računati na 7 do 10 dana korištenja prije novog punjenja, no to možete komotno rastegnuti i na dva tjedna s laganijim korištenjem, poput manje Bluetooth poziva preko sata.