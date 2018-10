Isprobali smo Mate 20 Pro: 'To je naš najnapredniji mobitel'

Huawei je ostavio Apple iza sebe, a novim Mate 20 telefonima glasno su u utorak poručili Samsungu da su oni sljedeći. Glavna zvijezda nove četvorke koju je Huawei otkrio u Londonu bio je Mate 20 Pro, telefon o kojem smo, zahvaljujući curenju informacija, doznali praktično sve u prethodnim tjednima. No radi se o pametnom telefonu kojim Huawei pokazuje i svu tehnološku moć.

Foto: Huawei

Novi Mate 20 Pro velik je telefon sa ekranom od čak 6,39 inča, a iako je narastao u odnosu na P20 Pro, uspio je zadržati prilično iste gabarite u što smo se mogli uživo uvjeriti s vodećim svjetskim novinarima kojima je Huawei otkrio nove adute. Štoviše, telefon je čak i nešto uži te puno bolje dizajniran u odnosu na prethodnika, pa na rubovima ima lagano zakrivljen OLED ekran. Puno je i veća rezolucija ekrana te sada iznosi 3120 x 1440 piksela. Usporedbe radi, Appleov najveći iPhone ima nešto veći ekran, ali i dosta nižu rezoluciju od 2688 x 1242 piksela. Ovako velik ekran u Huaweiju su uspjeli ugurati u gotovo podjednak prostor tako što su uklonili senzor otiska prsta s prednje strane te ga gurnuli unutar samog stakla ekrana. Značajka je to koju smo dosad mogli vidjeti tek na nekoliko telefona. Dizajnerski detalj koji ćete primijetiti je kako telefon nema vidljive zvučnike na donjoj strani kućišta, a razlog leži u tome što su zvučnik stavili unutar utora za USB-C, a uklanjanjem klasičnog zvučnika poboljšali su vodootpornost telefona, koji dolazi s IP68 oznakom.

Foto: Roland Quandt/WinFuture

Na stražnjoj strani telefona dominira kockasti blok u kojem se nalaze bljeskalica i tri Leica kamere, koje su također prošle kroz niz promjena. Tako je Mate 20 Pro dobio potpuno novu širokokutnu kameru od 20 megapiksela koja je zamijenila monokromatski senzor, a tu je i 8 mpx teleobjektiv koji ima podršku za 5x uvećanje slike. U praksi to znači da ćemo imati oštre fotografije udaljenih predmeta, ali i da ćemo moći fotografirati sićušne stvari udaljene samo 2,5 centimetra. Kao i na prethodniku, za glavne fotografske zadaće zadužena je leća koja snima fotografije od 40 megapiksela. Jedna od impresivnih značajki prethodnika bile su noćne fotografije koje je poboljšavala umjetna inteligencija, a taj noćni mod su odlučili unaprijediti u novu opciju Handheld Night Mode, odnosno telefon može snimiti savršeno fokusirane fotografije bez zamagljenja i pri slaboj svjetlosti dok ga držite u rukama, a ne na savršeno mirnom stalku.

Što se videa tiče, Mate 20 Pro ima opciju za snimanje u 21:9 formatu uz HDR kvalitetu slike te sada i nudi prilagodbu AI filtera u stvarnom vremenu unutar same kamere.

Ovo je i prvi telefon koji je dobio novu generaciju procesora, prvu u Huaweiju koja je izrađena 7nm tehnologijom. Ona omogućuje da na istu površinu ugrade puno veći broj tranzistora, što donosi i veće performanse. Taj Kirin 980 sada je dobio i dva posebna čipa koja su zadužena za zadatke vezane uz umjetnu inteligenciju. Tako će taj novi procesor i umjetna inteligencija omogućiti telefonu da snimaju još kvalitetnije noćne fotografije, no moći će čak 1500 scenarija koje su svrstali u 25 kategorija, pa telefon može grupirati različite scene i objekte u jednu fotografiju i za svaki dio prilagoditi postavke fotografiranja.

Foto: Huawei

Prednja kamera može snimati fotografije od 24 megapiksela, a dolazi s vlastitim dubinskim senzorom. Osim zabavne opcije za 3D selfije, telefon je dobio još naprednije sigurnosne sustave. Njegova kamera može projicirati 30.000 točaka prema vašem licu i puno vas preciznije sada može prepoznati te u pola sekunde otključati uređaj. Tu sigurnosnu opciju možete upotrijebiti i za pristup privatnim zaslonima sa zaključanim aplikacijama i osobnim podacima. Istom tom kamerom možete oživjeti i svoje igračke, odnosno moći ćete skenirati različite predmete i stvoriti AI model koji ćete moći dijeliti s prijateljima. S njima ćete moći podijeliti i 3D live emojije, ali i animirati sliku nečijeg lica vlastitim izrazima.

Inače, prve naznake performansi ovog telefona stigle su prije nekoliko dana, zahvaljujući curenju rezultata prvih testova, koji pokazuju da na tržište stiže najmoćniji Android telefon ove godine. Tome u prilog idu podaci o tome kako Kirin 980 u odnosu na prethodnika donosi 75 posto bolje performanse i 58 posto bolju učinkovitost procesora. Čak je i grafički čip doživio ogromni pomak i to od 46 posto boljih performansi i čak 178 posto veću učinkovitost.

Dosadašnji P20 Pro imao je bateriju od 4000 mAh, uz koju ste mogli raditi gotovo dva dana bez punjenja telefona, a Mate 20 Pro sada ste s još većom baterijom kapaciteta 4200 mAh, a uzme li se u obzir bolja učinkovitost novog procesora, to bi moglo trajati još i dulje. Čak i ako je uspijete isprazniti već u prvom danu, Huawei uz telefon nudi novi ekstremno brzi punjač (40W) kojim jamče da će se telefon moći napuniti od nule do 70 posto za samo pola sata. Uz to, podržava i bežično punjenje, a odlična mogućnost je da će on moći bežično puniti povezane gadete, poput Huaweijevih slušalica.

Foto: Huawei

Mate 20 Pro će su u Hrvatskoj nuditi u varijanti sa 6 GB radne memorije i 128 GB interne, a trebao bi biti dostupan početkom studenog i to po cijeni od 7499 kuna. Dolazi s Androidom 9 i EMUI 9 sučeljem. Moći će se kupiti u tri boje, crnoj, ponoćno plavoj i Twilight. No kupci koji u Hrvatskoj odluče kupiti telefon uz njega će potpuno besplatno dobiti i novi Huaweijev pametni sat kojeg su također u utorak predstavili u Londonu. Sat su razvijali zajedno s Garminom i više ne nudi Android Wear operacijski sustav, ali zato će baterija imati drastično veću izdržljivost.

Osim Matea 20 Pro, Huawei je predstavio još i standardni Mate 20 te pravu grdosiju Mate 20X, koje ne trebamo očekivati u Hrvatskoj. Mate 20X pravi je stroj namijenjen mobilnom igranju igara, a dolazi s posebnim sustavom hlađenja za grafički najzahtjevnije igre. Za kraj su otkrili i novu verziju telefona koje rade u suradnji s Porsche Design studijom, a ovog puta su preradii Mate 20.