Isprobali smo novi Huawei Watch GT 3 Pro: Pazi na vaše srce, u moru roni do 30 metara

Huawei je sa GT serijom satova već dugo iznimno fokusiran na dugotrajnost baterije, a isto vrijedi i za GT 3 Pro, njihov najnoviji sat koji u većoj, 46 mm, verziji i dalje nudi do dva tjedna rada s jednim punjenjem.

A pritom izgleda fantastično. GT 3 Pro donosi sve ono dobro što su prikazali i na standardnoj verziji sata, ali s još profinjenijim dizajnom i novim mogućnostima. Testirali smo sat u Titanium verziji i kvaliteta izrade, završna obrada i osjećaj na ruci su apsolutno fantastični. Bez sumnje, ovo je jedan od najljepših pametnih satova dosad.

U manjoj verziji, od 43 mm, baterija sata izdržat će do tjedan dana. No on je sada dostupan i u posebnoj keramičkoj ediciji, koja zahtijeva posebne procese izrade. U Huaweiju kažu da im za svaki taj sat treba 10 dana.

Što se Titaniuma tiče, težak je 54 grama, dosta više od nedavnog sportaša GT Runnera, no i namjene su im dosta različite. Bez obzira na to, na ruci djeluje lagano, a uz dodatne metalne karike i laganu izmjenu, vrlo lako ćete naći idealnu duljinu remena.

GT 3 Pro ima 1,43-inčni ekran rezolucije 466x466 piksela u AMOLED tehnologiji (manjem je dijagonala 1,32 inča) i radi se o fantastičnom i već provjerenom ekranu koji nudi odličnu sliku u gotovo svim uvjetima. A ako želite u tom ekranu dulje uživati pa uključite Always-on display i stalni prikaz sata, morate računati i na to da bi trajanje baterije mogli i prepoloviti. Ekran štiti safirno staklo koje je iznimno otporno na ogrebotine. Inače, pogled na specifikacije pokazuje i da GT 3 pro ima nešto veću bateriju od GT 3- 530 u odnosu na 455 mAh.

U odnosu na GT 3, kućište sata sada ima više 'mesa', odnosno nema 'rogova' koji se spajaju u remen. Na desnom rubu naći ćete kotačić kojim se krećete kroz izbornike, a ispod je tipka koja sada ima i funkciju u mjerenju EKG-a. U njoj se nalazi elektroda zbog koje prst treba bit vlažan kako bi očitali EKG, odnosno električnu aktivnost srca.

Samo mjerenje traje 30 sekundi, no prilično je osjetljivo i tijekom testiranja sata, često smo morali više puta ponoviti zbog micanja prsta ili nedovoljne vlage na prstu. Treba istaknuti i kako ova funkcija još nije dostupna na području Europe. Očekuje se da bi EU trebala dati potrebna odobrenja u sljedećim mjesecima i EKG bi u standardnu aplikaciju Zdravlje trebao stići tijekom jeseni. I naravno, ova aplikacija nije medicinski uređaj i ne bi se smjeli ti podaci tako i uzimati, ali bi mogli biti znak za obaviti dodatne pretrage.

Druga velika novina ovog sata je i funkcija ronjenja na dah i svih relevantnih podataka, poput dubine, vremena ronjenja, maksimalne dubine i ostalih pokazatelja. Sat je sada izdržljiviji i može i u slanoj vodi raditi normalno na 30 metara dubine. Uz ronjenje i golf, tu je još više od 100 sportskih modova koje Harmony OS podržava. Što se golfa tiče, sat ima katalog više od 300 golf igrališta za precizna mjerenja i rezultate. Sve sportske aktivnosti prati i dual-band sustav s podrškom za pet velikih satelitskih sustava (GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS). Tu je već standardno praćenje pulsa, cjelodnevno praćenje zasićenosti kisika, praćenje menstrualnih ciklusa.

Kao što smo spomenuli, GT 3 Pro ima HarmonyOS, a sve aplikacije rade iznimno brzo. Popis dodatnih aplikacija nije prevelik, no očekuje se i da će se to promijeniti. No, svakako je odlično rješenje Petal Maps, koji radi sve bolje i omogućuje da na ekranu sata pratite navigaciju bez stalnog gledanja na ekran mobitela. Odlično kad ste turist u stranom gradu.