Huaweijevi satovi sve su popularniji posljednjih godina zbog kombinacije odlične izrade i dugotrajne baterije, a najnoviji Watch GT 3 prvi je GT sat s Harmonyjem kao Huaweijevim operacijskim sustavom koji ova kineska kompanija planira ugraditi u sve svoje pametne uređaje.

Watch GT 3 posudio je dosta dobrih rješenja s 'pametnijeg' Watch 3 sata, ali kako se radi o GT liniji koja nema LTE i WiFi, ovaj je sat 20 grama lakši. Uz to, tri milimetra je tanji (11 mm) i to se odmah vidi, ali i osjeti. Osim što je tanji, lakše ga je nositi i ne osjećate to opterećenje nakon cijelog dana, a ne smeta ni dok spavate s njim. Jedino je metalni remen možda neudobniji za spavanje od silikonskog ili kožnog.

Sat dolazi u dvije dimenzije od 42 i 46 mm, a za razliku od GT 2 sata, ovdje je ekran povećan na 1,43 inča, kao na Watch 3 satu. Rezolucija AMOLED ekrana je 466x466 piksela, a prikaz boja i svjetlina su fantastični i svi detalji su jasno vidljivi na suncu. Svjetlinu možete sami podesiti, ali i uključiti automatski mod. Na desnoj strani sata je rotirajući kotačić kojim možete zumirati među aplikacije koje su i ovdje s okruglim ikonama kao na Watch 3, a ispod je gumb kojim možete upravljati vježbama ili ga programirati da pokrenete neku od instaliranih aplikacija, poput senzora za puls. Ono što je isto kao i na prethodnim modelima je i vodootpornost na 5 bara, odnosno 50 metara.

Na stražnjoj strani sata je pak najveća promjena. Huawei je redizajnirao foto senzore, pa se sada ovdje, umjesto četiri, nalazi osam dioda smještenih u krugu koje mogu bolje i preciznije obaviti mjerenja vašeg pulsa, zasićenosti kisikom, ali i korake, temperaturu kože i više od 100 različitih načina vježbanja. Uz više dioda, redizajnirali su i poleđinu sata kako bi smanjili interferenciju vanjskog svjetla te poboljšali mjerenje. Sat sada pokriva i L1 i L5 satelitske frekvencije, što znači da se može povezati na više sustava istovremeno, odnosno omogućiti bolje praćenje lokacije.

Novo u aplikaciji Zdravlje je asistent 'Zdrav život' koji vas kroz personalizirane postavke i ciljeve svaki dan može podsjetiti na vježbanje, raniji san, da dovoljno pijete vode...

Kao i ranije, imate 4 GB memorije i 32 MB RAM-a. U memoriju telefona možete prebaciti glazbu kako bi je slušali dok vježbate, ali preko aplikacije glazba u satu možete upravljati i glazbom koju slušate na Spotifyu preko mobitela. Što se aplikacija tiče, uz predinstalirane imate i određeni broj igara i raznih aplikacija koje možete dodati kroz mobitel, no daleko je to od količine aplikacija za Android ili iOS satove. Međutim, ona koju svakako treba instalirati je Petal Karte koja se spaja s istoimenom aplikacijom na telefonu. Na taj način moći ćete preko ekrana sata pratiti upute do vašeg odredišta. Prostor je otvoren za vanjske aplikacije, a da se tu ponude streaming servisi, kao što je Spotify, ili razne fitness aplikacije, poput Strave, ovaj bi sat bio za koplje bolji odabir.

Kad je spojen s telefonom, sat može primati i pozive, no i dalje ćete moći vidjeti samo dio notifikacije, poput naslova maila, ali ne i sadržaj. Primjerice, ako vam netko pošalje fotografiju na WhatsApp, vidjet ćete samo ime pošiljatelja i 'foto', dok ćete morati otvoriti mobitel da bi vidjeli cijelu poruku. No, ima i jedna prednost ovakvog pregleda notifikacija. Vi možete vidjeti poruku, ali u aplikacijama se neće pokazati 'seen', što omogućuje da ignorirate neželjene kontakte.

Baterija u satu ima kapacitet od 455 mAh, a omogućuje mu do dva tjedna rada (tjedan za 42 mm verziju), što je u skladu s prethodnicima iz GT serije, ali ako uključite always on ekran koji vam stalno daje prikaz sata i sve opcije praćenja, to se može i prepoloviti. Preko bežičnog punjača treba mu manje od dva sata da se napuni.

Testni model dolazi s odlično dizajniranim metalnim remenom, a odlična je opcija što su uz njega dali i nekoliko dodatnih karika kako bi mogli prilagoditi duljinu remena svojoj ruci. Karike imaju jednostavni mehanizam kojim se iglica povlači i vrlo lako ga možete razdvojiti i skratiti po želji. Isto tako, i cijeli remen se skida jednim pritiskom koji povlači iglice koje ga drže, pa ga možete zamijeniti bilo kojim standardnim 22 mm remenom. Cijela zamjena remena traje doslovno manje od minute, a tijekom nekoliko dana koristio sam i Huaweijev silikonski remen, no moram reći da mi je ovaj metalni dosad najbolji koje sam vidio uz Huaweijeve satove.

Inače, sat bi u prodaju u Hrvatskoj trebao krenuti od 13. prosinca, a svima će do kraja godine uz sat pokloniti i dva remena. Veći će koštati 2199 kuna, a u Elite verziji s metalnim remenom 2699 kuna, dok je cijena manjeg 2199 te 2499 za Elegant varijantu.