Isprobali smo novu Hondu Civic: Jednostavno odličan automobil

Honda je jedna od onih marki koja je kroz sve ovo vrijeme ostala prilično svoja. Možda se zagriženim fanovima onoga što je Honda bila nekada današnji pristup neće svidjeti, no činjenica je da je Honda i dalje "svoja" i da radi vrhunske automobile koji nas, uvijek kad ih vozimo, jednostavno oduševe.

Novi Civic na tržište je stigao krajem prošle godine, a sada smo dobili priliku prvi puta ga provozati. U novoj generaciji Civic je postao čisti hibrid i ponuda pogona baš i nije bogata. Trenutno se sastoji od samo jednog hibrida i nema naznaka da bi se to moglo skoro promijeniti. No taj pogon je zato jednostavno odličan.

Honda je svoju hibridnu tehnologiju počela razvijati "davno", među prvima, još tamo paralelno s Toyotom i sada se to vidi. Hibridni pogon novog Civica je jedan od najboljih koji smo ikada vozili. I sa strane potrošnje i iznimno efikasnog i uglađenog rada, i sa strane performansa. Naime, dok su kod nekih drugih svi ti "hibridni konji" samo negdje na papiru Civic je itekako potentan, brz automobil koji može biti jako zabavan u vožnji.

Hibridni pogonski sklop se sastoji od potentnog dvolitrenog benzinskog motora i električnog motora i razvija 184 KS. Poprilična snaga za auto ove klase. To se vidi i u performansama. 100 km/h Civic uhvati za manje od osam sekundi, a još impresivniji je u međuubrzanjima. Užitku u vožnji doprinosi i vrhunski multilink ovjes koji savršeno drži auto priljubljen uz zemlju i kada pretjerujete u zavojima. Svemu treba dodati i vrhunsko precizan upravljač koji pruža puno povratnih informacija vozaču i dobili smo savršen stroj za uživanje u vožnji. Dojam ne kvari ni automatski CVT mjenjač čiji karakterističan rad gotovo ne primjećujete.

No Civic nije samo auto za uživanje u vožnji. Honda je, kao i u prethodnim generacijama sve to spojila s praktičnošću kojoj je ovoga puta dodana i vrlo niska potrošnja goriva. Prosjek cijelog testa bio je okruglih šest litara na 100 kilometara, a Civica nismo ni malo štedjeli. Kada smo se potrudili štedjeti u gradu potrošnja je pala ispod pet litara, konkretno na 4,4 l/100 kilometara. Rastrošan nije ni pri višim brzinama na autocestama. Uz brzinski prosjek od 130 km/h autocestom ćete se voziti s manje od 7 litara na 100 kilometara što je vrlo vrlo za hibridni auto.

Civic ima mnogo praktičnih strana. Automobil je s dužinom od 455 cm vrlo velik za jedan kompakt, a Honda je sve te centimetre odlično iskoristila tako da auto ima jednu od najprostranijih unutrašnjosti u klasi. Tome valja dodati i solidni prtljažnik od 410 litara. Na žalost, kao ni prošla generacija ni ova nema takozvana "čarobna sjedala" i to je jedna stvar koja nam dosta nedostaje. Honda ih je očito rezervirala samo za neke druge modele, a u Civic ih više ne ugrađuju. S druge strane, ni jedan konkurent nema takva sjedala, pa je to sasvim u redu i nije neki minus u odnosu na konkurenciju.

Pohvale valja uputiti i svim drugim segmentima ovog auta. Kvaliteta materijala je vrlo dobra, završna obrada, odnosno izrada ulijeva jako mnogo povjerenja. Pohvale i za sustave pomoći u vožnji koji su vrlo efikasni, a ne previše nametljivi, kako to zna biti kod nekih drugih modela. I oprema je vrhunska te u njoj ima sve što je potrebno uz poneke luksuzne dodatke. Osobno nam se posebno svidjela ploča s instrumentima koja kombinira digitalni zaslon od 7" s lijeve strane s analognim brzinomjerom desno. Mnogo elegantnije i profinjenije od dosadnih potpuno digitalnih instrumenata koji su preuzeli vlast u svijetu novih automobila. Također pohvale za dizajn unutrašnjosti koji je vrlo originalan i ugodan.

Jedina stvar koja ne zaslužuje pohvalu je cijena. S 38,490 eura testirani auto vrijedi svakog uloženog centa, no što to vrijedi kad si većina ne može ili ne želi odvojiti toliki iznos za kompaktni auto. Činjenica da starta od 36.490 eura bit će velik uteg za prodaju Civica, kad većina konkurenata svoje osnovne modele nudi za uglavnom desetak tisuća eura manje. Bez obzira na to da je ovaj model odlična vrijednost za uloženi novac Civicu za bolju prodaju u Hrvatskoj jednostavno nedostaje neka jeftinija varijanta s benzinskim motorom kakvu je imala prošla generacija.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

Važnija oprema Honda Civic e:HEV Sport

Aluminijski naplatci 18", dvozonska automatska klima, dodirni zaslon 9", navigacija, zaslon 7" na kombiniranoj ploči s instrumentima, kamera za vožnju unatrag, prednji i stražnji parkirni senzori, grijanje prednjih sjedala, bežični punjač mobitela...