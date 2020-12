Isprobali smo P Smart 2021: Huaweijev adut jeftine klase

Četiri kamere nalaze se straga, selfie kamera je u 'rupi' pri vrhu velikog ekrana P Smarta. Slušalice možete spojiti na 3,5 mm utor, ali i na USB-C. Opremljen je baterijom od 5000 mAh

<p>Na samom početku Huaweijeve P serije nalaze se Smart modeli, a kineski je div nedavno predstavio model s oznakom 2021 koji smo isprobali ovih dana. Donosi niz poboljšanja u odnosu na prethodnika i dobar set značajki u ovoj klasi povoljnih uređaja. </p><p>Na prvi pogled P Smart 2021 izgleda kao tipični Huawei telefon, ali ne ostavlja dojam jeftinog uređaja. S prednje strane dominira veliki 6,67-inčni Full HD ekran u kojem je sada selfie kamera sa svojom 'rupom'. Usporedbe radi, prethodnik je imao pola inča manji ekran i kamera je bila ugurana u 'zub' pri njegovu vrhu. Prikaz boja i svjetlina su solidni. Kako se radi o prilično velikom uređaju, viši je i širi od P40 Pro, baratanje ovim uređajem možda će trebati određeno privikavanje, jer teško ćete sve odraditi jednom rukom. Dobro je što nude otključavanje kucanjem ili skeniranjem lica pa tu možete ubrzati ulazak u uređaj. </p><p>S lijeve strane se nalazi tek utor za SIM, a na desnoj su tipke za glasnoću i za uključivanje u koju je integriran i dosta brzi senzor otiska prsta. Na dnu telefona je USB-C konektor, zvučnik i 3,5 mm utor za slušalice, što znači da je telefon dosta fleksibilan prema slušalicama koje želite koristiti. Što se samog zvuka tiče, nije loš, ali je pomalo plastičan, no za ovu klasu uređaja sasvim zadovoljavajuć i nema tu nekih neugodnih popratnih zvukova.</p><p>P Smart je nakrcan kamerama. Straga se na stupu nalaze čak četiri. Odnosno, dvije su tu glavne, prva ima senzor od 48 megapiksela (f/1,8), a tu je i širokokutna od 8 megapiksela (f/2,4) te dva senzora od 2 megapiksela za dubinske podatke i makro senzor. Sprijeda je selfie kamera od 8 megapiksela. Što se videa tiče, ograničeni ste na 1080p rezoluciju. U nastavku možete vidjeti galeriju i video snimljen P Smartom.</p><p><strong>POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE I VIDEO</strong></p><p><br/> Kako prolaze mjeseci, Huawei drastično popravlja situaciju s korištenjem AppGalleryja i telefona u vremenu kad im nisu dostupni Googleovi servisi. Tu su Android 10 i EMUI sučelje, a uz Petal Search vrlo lako možete instalirati gotovo sve aplikacije koje koristite i inače, i nećete biti zakinuti za najvažnije društvene mreže. S nekima, koje se oslanjaju na Googleove servise, i dalje ima problema. Huawei je pak nekidan najavio da će za blagdane poticati indie developere kroz novi program da kreiraju svoje aplikacije za AppGallery. Uz to, krajem studenog su predstavili i novu multiplayer igru u cyberpunk stilu Dystopia: Contest of Heroes. Sve to pogoni Kirin 710A, zajedno s 4/128 GB memorije. Što se performansi tiče, za svakodnevno korištenje i više nego dovoljno i za povremeno igranje.</p><p>Telefon je opremljen baterijom od 5000 mAh, a dolazi s brzim 22.5W punjačem. U praksi, sigurno ćete izgurati kroz cijeli dan korištenja ovog telefona. Kako on nije 'napucan' najjačim hardverom, igre mu nisu u glavnom fokusu, a to znači da s nekim umjerenim korištenjem možete izgurati i dva dana bez punjenja.</p>