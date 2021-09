Samsung se prije nekoliko dana pohvalio kako su njihovi novi preklopni telefoni, Z Fold 3 i Z Flip 3, samo u pretprodaji premašili ukupnu prošlogodišnju prodaju preklopnih uređaja, što pokazuje da su ove godine pogodili s poboljšanjima i dizajnerskim doradama, ali i da obični kupci postaju sve skloniji kupiti ovakve uređaje. Naravno, nisu otkrili točan broj prodanih uređaja, ali analitičari procjenjuju da se radi o otprilike dva milijuna telefona, dok bi ove godine mogli prodati 5,2 milijuna ‘preklopnih’.

Izdržljiviji, moćniji i privlačniji, to su glavne odrednice novih telefona korejskog diva, a velike zasluge ovim brojevima sigurno idu Flipu, manjem preklopnom uređaju koji smo ovih dana i isprobali. Flip i Fold su dva telefona koja predstavljaju i dvije preklopne struje. Prvi podsjeća na male preklopne telefone iz prošlosti i kad se rastvori, postaje usporediv veličinom sa Galaxyjem S21 Plus. Fold je s druge strane pravi multitasking stroj koji ima veliki vanjski ekran, ali se rasklapanjem pretvara u tablet i omogućuje gomilu mogućnosti, a za njega su izradili i posebnu olovku kako bi mogli pisati po osjetljivom ekranu.

Samsung je s novim Flipom odlučio poraditi na nizu detalja, pa ga sada nude u cijeloj paleti boja, puno je povoljniji od Folda, možete ga komotno koristiti jednom rukom, povećali su mu vanjski ekran, a tu je i gušt kad zaklopite telefon, koji nas starije vraća u vremena kad je to bilo sasvim normalan dio dnevne komunikacije mobitelom. Iako novi Fold još nisam imao prilike isprobati, desetak dana s Flipom pokazalo je da su poboljšanja u pravom smjeru. U velikoj mjeri ovo je flagship telefon kao i svaki drugi.

No, treba odmah istaknuti one očite upitnike kod ovakvog uređaja. Telefon ima IPX8 oznaku, što znači da će izdržati pad u slatku vodu, no oznaka X znači da nije testiran protiv prašine i sitnih čestica. Šarka i preklopni dio ekrana trebali bi navodno izdržati 200.000 otvaranja i to sve sada izgleda jako čvrsto i uvjerljivo. Ono što mnoge kod ovih preklopnih uređaja prvo zanima je nabor ekrana na dijelu gdje se presavija i da, taj nabor se osjeti pod prstom, ali kad je telefon otvoren, nakon nekog vremena neće vam više predstavljati detalj koji smeta u normalnom radu. Primijetit ćete ga, ali to nije nešto što me zamaralo kod korištenja telefona. U većini situacija na donjem dijelu ekrana bile su stvari poput tipkovnice ili polje za upravljanje kamerom, ako je telefon savinut. Jedino se značajnije primijeti kod nekih igara.

Uz novi mehanizam otvaranja, Z Flip3 dolazi s aluminijskim okvirom koji kombinira i druge metale, a vanjski stakleni dio zaštićen je Gorilla Glass Victus staklom i kad je zaklopljen izgleda prilično čvrsto i otporno na ogrebotine. Telefon je prilično nespretno otvoriti jednom rukom i najčešće će vam trebati dvije za taj dio korištenja, a kad ga rastvorite, pred vama će se rasklopiti veliki 6,7-inčni ekran, identične dijagonale kao i onaj na S21 Plus. No, kako je telefon nešto viši i uži, sam ekran je također mrvicu uži. Tu se radi o AMOLED ekranu rezolucije 1080 x 2640 piksela koji podržava, sada već standardno, dinamičko osvježenje do 120 Hz, s nevjerojatno glatkom slikom, što se vidi kod igara i videa, ali i skrolanja kroz stranice. Prikaz boja i detalja je odličan, a ekran štiti tanki sloj plastike koji Samsung zove Ultra Thin Glass. Osim mrlji od prstiju tijekom desetak dana nisam na njemu vidio niti jedne ogrebotine. Tome je vjerojatno pomogla i činjenica da je telefon skoro stalno zaklopljen. Kao što sam spomenuo, novi vanjski ekran je puno veći, dijagonala mu je 1,9 inča u odnosu na 1,1 inča i ovdje sada imate dovoljno prostora za odraditi niz stvari. Možete izabrati nekoliko različitih osnovnih prikaza sata i kalendara, ali pokretom u desno možete otvoriti sve notifikacije i pročitati ih, no za odgovor ili druge radnje morat ćete otvoriti ekran. Pokretom prsta u lijevo možete se kretati kroz nekoliko widgeta, poput prognoze, štoperice, kalendara ili upravljati glazbom koju slušate. Što se glazbe tiče, telefon ima stereo zvučnike, koji imaju dobar i čist zvuk, ali bili bi odlični da imaju još malo basa.

Još jedna opcija vanjskog ekrana je i da vam može pomoći kao tražilo za glavnu kameru, pa njome možete snimiti puno kvalitetnije selfije. Potezom prsta možete se prebaciti između širokokutnih kamera, ali i sa fotografije na video. Takve selfije snimi u kvadratnom formatu pa može biti nespretno da se svi namjestite zadovoljavajuće u kadar. No druga opcija je i kad imate otvoren telefon da se klikom u gornjem desnom kutu ekrana uključi prikaz na vanjskom ekranu kako bi osoba koju fotografirate mogla vidjeti sebe i namjestiti se na tom mini ekranu.

Hardverski, ovo je top model u svakom smislu. Pogoni ga novi Snapdragon 888, s 8 GB RAM-a i Androidom 11 i korištenje u svim situacijama je apsolutno glatko, odnosno ni ne razmišljate o hardveru. Softver je sa standardnim Samsungovim zahvatima i dodatnim aplikacijama te rubnom trakom s najčešće korištenim aplikacijama koje možete povući u gornji i donji dio ekrana za multitasking. Još jedna praktična strana ovog preklopnog telefona je Flex način rada, odnosno mogućnost da u gornjem dijelu ekrana bude kamera, ili da se vrti video, a kontrole ili tipkovnica su dolje.

Velika prednost kamera na Flipu je što telefon može glumiti sam svoj stativ i možete ga postaviti bilo gdje za mirnu fotografiju. Što se samih senzora tiče, straga su dvije kamere od 12 megapiksela. Prva ima f/1,8 otvor blende s optičkom stabilizacijom, a širokokutna f/2,2. Selfie kamera koja se nalazi pri vrhu unutarnjeg ekrana ima senzor od 10 megapiksela s f/2,4 otvorom blende. Osim dizajnerske razlike u odnosu na prvi Flip, pogled na specifikacije ukazuje da se radi o istim kamerama. No, fotografije koje snima su jako dobre u velikoj većini uvjeta. S ostalih telefona posudili su modove snimanja, poput ‘redateljskog’ koji će uključiti sve kamere kako bi mogli imati i sebe u kadru dok nešto snimate, što bi moglo biti zanimljivo streamerima. U svakom slučaju, bilo bi dobro da se na Flipu našlo mjesta za telefoto kameru koja bi omogućila optički zoom.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE SNIMLJENE FLIPOM 3

Ono gdje Z Flip3 kaska je baterija od 3300 mAh, što je dosta slabije od kapaciteta top telefona, ali to je i danak formata. To znači da ćete kroz dan vrlo vjerojatno morati dopuniti uređaj, ali mnogi od nas to ionako rade kad smo na poslu ili bilo gdje sa sadašnjim telefonima.