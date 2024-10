Isprobali smo Samsung Galaxy Z Fold 6: U svemu napredniji

Samsung je uspio “popeglati” i dodatno poboljšati Galaxy Z Fold 6, koji je sada u odnosu na prethodnika osjetno lakši, za dlaku manji, a zadržao je jednako velike ekrane. Štoviše, vanjski je čak i malo veći. Sjajan je to pokazatelj vještine i znanja korejskih inženjera koji su napravili prekrasan, gotovo monolitni telefon. Fold 6 je poseban i teško ga je zahvaljujući njegovom izgledu zamijeniti za neki drugi. A uz sve to, ove godine stigao je na velikom valu umjetne inteligencije.

Dizajn i izrada

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Na prvi pogled, Galaxy Z Fold 6 zadržao je poznati dizajn s karakterističnim preklopnim mehanizmom, no Samsung je napravio niz bitnih preinaka. Telefon je sada osjetno tanji (12,1 u odnosu na 13,4 mm), a sa manjom masom tek je 7 grama teži od S24 Ultre. Zahvaljujući tome, lakše ga je nositi u džepu ili torbici, ali i koristiti u jednoj ruci kad je rasklopljen. Kao i njegov nepreklopni rođak, telefon koristi isti materijal, a Samsung navodi da se radi o poboljšanom ‘Armor aluminiju’. Dizajn je prepoznatljiv, a Fold 6 sada prati dizajn S24 serije telefona pa su svi rubovi oštriji. Zaklopljeni telefon djeluje kao potpuna cjelina. Naime, zahvaljujući poboljšanjima u izradi šarke, telefon se sada zaklapa potpuno ravno, nema tu nikakvog proreza između polovica ekrana, što je odlično da se spriječi prolazak nekih čestica koje bi ga mogle oštetiti. Uz to, lakše se i rastvara. A o kvaliteti izrade kućišta govori i IP48 oznaka otpornosti. Ovako nov telefon izgleda impresivno čvrsto, no teško je reći kako će sve to funkcionirati nakon recimo tri godine otvaranja i izlaganja sitnicama.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Zasloni

Vanjski ekran Z Folda 6 proširio se sa 6,2 na 6,3 inča (rezolucija mu je sada 2376 x 968 piksela), a kao i unutarnji podržava osvježenje slike od 1 do 120 Hz. Prikaz slike i boje su fantastični sa maksimalni 2600 nita svjetline. Iako razlika u veličini ekrana nije posebno velika, dobro će doći za barem malo slobodnijeg prostora kod tipkanja na ovako uskom ekranu, no i dalje to nije ergonomski najbolje iskustvo. Ovaj uži ekran je ok za situacije kad trebate nešto brzo obaviti ili pregledati neki TikTok, no za većinu situacija s multimedijom, a osobito igrama, odgovor je bio unutarnji 7,6-inčni ekran.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

AMOLED 2X ekran tankih rubova sa 1856 x 2160 piksela i osvježenjem do 120 Hz i 2600 nita svjetline je odlična kvadratura na kojoj ćete se ugodno osjećati, bez obzira što pokrenuli na ekranu. Zahvaljujući novom dizajnu šarke i zaštitnom sloju na ekranu, pregib se sada manje vidi, iako je i dalje vidljiv, no brzo ćete ga zaboraviti. Ovaj veliki ekran višestruko je praktičan. Odličan je za filmove i igre, iako ćete izgubiti dio slike ako je rastegnete da ispuni cijeli ekran, no boje su prekrasne i gušt je na njemu gledati serije u busu/krevetu ili gdje god gledate svoju dozu multimedije. Odličan je i za radne situacije, pa ako trebate dvije aplikacije paralelno, možete ih obje imati na ekranu jednu kraj druge, a koristan je ako ste u pokretu i želite kraj karata imati aplikaciju s porukama. No, u toj situaciji i gradskoj gužvi treba biti puno oprezniji s ovakvim tabletom u ruci.

Performanse i softver

Samsung je u novi Fold stavio isti hardver kakav se nalazi i u S24 seriji, a to je Snapdragon 8 Gen 3 procesor prilagođen za Galaxy uređaje s 12 GB RAM-a, što ga svrstava u sam vrh tržišta po pitanju snage. U praksi, to znači da nećete imati nikakvih teškoća s pokretanjem svega što stavite na ovaj telefon, rad u više aplikacija istovremeno, uređivanje videa… sve mu ide glatko. Poboljšali su i hlađenje i nisam osjetio da se telefon nešto značajno grijao tijekom igranja. Telefon dolazi sa osnovnih 256 GB pa sve do 1TB pohrane, a shodno tome raste i cijena od 1999 eura do 2359.

Kao i kod mnogih uređaja ove godine, u fokusu su AI i njegova primjena u svim dijelovima rada telefona, od kamere, uređivanja slika i kreiranja novih, obrade teksta, prijevoda, zdravlja, pretraživanja interneta…One UI 6.1 donio je gomilu tih AI značajki, koje su nedavno stigle i na druge Galaxy uređaje. Circle to Search je sve popularnije pretraživanje bilo čega na ekranu (ili onog što vidite kroz kameru), ali tu su i poboljšanja u izradi bilješki u Notesu, transkribiranje snimki, prijevod… te niz drugih alata. Sketch to Image je jako zabavan i vaše jednostavne crteže će pretvoriti u odlične kreacije. Možete koristiti prst, ali tu sigurno puno više uspjeha možete imati S Pen olovkom za Fold. Portrait Studio će omogućiti da se igrate i zabavljate selfijima.

Pokretanje videa... 00:13 Galaxy Z Fold 6 | Video: Ivan Hruškovec/24sata

Ako telefon koristite u “Flex” načinu, a to je kad je uređaj savijen, imat ćete nekoliko korisnih primjena uređaja. Ako ga položite na ravnu površinu, slika filma/serije prikazat će se na gornjoj polovici ekrana što je praktično kad imate gdje odložiti telefon. Isto tako, korisno je i za videopozive, a Flex način koristi i prednost dva ekrana pa aplikacija za prijevod može na jednom ekranu vama prikazivati tekst, a sugovorniku na njegovom jeziku na vanjskom.

Kamere

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Na papiru se kamere Folda 6 i 5 ne razlikuju previše, tu su glavna kamera od 50 mpx, širokokutna od 12 i telefoto kamera od 10 mpx s 3x uvećanjem, kao i na prošlogodišnjem modelu. Za telefon ove cijene, bilo bi puno bolje da smo dobili bar 5x zoom i moćniju glavnu kameru. Širokokutna sada radi bolje pri slabom svjetlu, a glavna kamera snima fotografije bogatih boja i detalja. Samsungova obrada fotografija i dalje ima jednu posebnost, koja nije svima po volji, a to je da nebo često ispadne previše plavo. Pod unutarnjim ekranom i dalje se nalazi 4 mpx kamera, koja će poslužiti ako trebate obaviti video poziv. Za selfije se ipak okrenite kameri na vanjskom ekranu od 10 mpx. Najbolje rješenje je da rastvorite telefon i koristite glavnu kameru te vanjski ekran kao tražilo i na taj način ćete snimiti najbolje moguće selfije.



U nastavku pogledajte niz fotografija s Folda 6

Baterija i autonomija

Baterija kapaciteta 4400 mAh nudi solidnu autonomiju, a zahvaljujući optimizaciji možete izdržati cijeli dan s jednim punjenjem. Tu ćete ključnu ulogu imati ipak vi. Intenzivni multitasking ili dugotrajno korištenje velikog ekrana može puno brže isprazniti bateriju. Samsung je ovdje zadržao punjenje na 25W te kapacitet kao na lanjskom modelu. Uz to podržava i 15W bežično punjenje. Usporedimo li to s baterijom Honora Magic V3, koji ima 5150 mAh te podršku za 66W punjenje i 50W bežično punjenje, čini se kao da je bilo prostora za napredak.



Kad smo kod Honora, podaci Counterpointa s kraja kolovoza pokazali su da je njihov glavni rival na području preklopnih telefona, HONOR, uspio preskočiti Samsung u drugom kvartalu ove godine i zauzeti prvu poziciju u zapadnoj Europi. HONOR se ove godine agresivno proširio sa sjajnim Magic V2 telefonom, a za očekivati je da će se ova bitka dodatno zahuktati nakon što je nedavno u prodaju krenuo i njegov nasljednik Magic V3. Koliko je snažan Honorov rast, svjedoči podatak o porastu od 455 posto u odnosu na isti kvartal prošle godine.