Xiaomi je već dobro poznat po telefonima koji se trude ponuditi više za svoju cijenu i novi 11 Lite 5G NE nastavlja u sličnom tonu. Ime ovog telefona djeluje pomalo zbunjujuće na prvu jer smo ove godine već vidjeli 11 Lite, no kineski je div ove jeseni predstavio novu seriju 11 koja više nema Mi u nazivu i 11 Lite 5G (novo izdanje) vizualno izgleda kao prethodnik s ovog proljeća, no radi se o novom uređaju.

Čim ga primite u ruke osjetit ćete koliko je lagan sa svojih 158 grama i 6,8 mm debljine. No, sa 75,7 mm nešto je širi od Honora 50/Huaweija nove 9 s kojima dijeli procesor, prvenstveno zbog obruba oko ekrana. Tipka za uključivanje ovdje služi kao senzor otiska prsta, 3,5 mm utora nema, kako bi telefon ostao što tanji. Ekran je jedan od glavnih aduta ovog mobitela. Raspolagat ćete s dijagonalom od 6,55 inča (1080x2400 piksela) i AMOLED panelom koji podržava osvježenje od 90 Hz, što znači odlične i glatke animacije i fantastičan prikaz slike. Tu su još i HDR10+ i Dolby Vision koji prikaz slike, osobito kod gledanja filmova dižu za stepenicu više, a Dolbyja nije bilo na prethodniku.

Kamere slijede sličan dizajn s ostatka linije i sa prethodnika, a dobro je što nije previše izbočena iz kućišta. Što se samih senzora tiče, tu je 64 mpx kamera s f/1,8 otvorom blende kao glavna kamera. Za razliku od brojnih telefona srednje klase, Xiaomi nije ovdje dodao bezvezne senzore od 2 mpx za dubinske i makro fotografije, već vas čekaju širokokutna 8 mpx kamera (f/2,2) i telefoto makro kamera od 5 megapiksela. Što se videa tiče, on je ograničen na 4K 30 fps, dok 1080p video snima i do 120 fps. S prednje strane imat ćete selfie kameru od 20 megapiksela s f/2,2 blendom.

Procesor koji sve to pogoni, a radi se o Snapdragonu 778G s 5G podrškom, već smo vidjeli u drugim telefonima, pa i u Honoru 50. To znači da možete računati na zadovoljavajuće performanse u gotovo svim svakodnevnim situacijama, poput tipkanja poruka, surfanja, gledanja multimedije ili povremenog rada. Sve što uključuje ove aktivnosti radi glatko i bez zastajkivanja. Čak se i igre rado vrte na ovom telefonu, no on nije primarno fokusiran na gaming. Ono što će igre i multimediju podići su stereo zvučnici koji daju bolju audio sliku i nude dobar zvuk u ovoj klasi.

Kapacitet baterije je 4250 mAh, a dolazi s punjačem od 33W. U praksi, ovo bi vam trebalo biti dovoljno za cijeli dan, ako ste prosječni korisnik koji ne visi satima na telefonu.