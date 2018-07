Isprobali smo Xiaomi Redmi 5: Solidan, ako ne tražite previše

Kineska tvrtka Xiaomi već neko vrijeme nudi cjenovno prihvatljive pametne telefone, a od nedavno su i službeno dostupni i na našem tržištu. Osječka tvrtka Bijelić postala je ovlašteni distributer ne samo za Hrvatsku, već i za Srbiju, Austriju, Crnu Gori i Sloveniju.

U prosincu prošle godine predstavljen je Redmi 5 koji me svojim sučeljem odmah podsjetio na Samsungove mobitele čiji nikad nisam bila fan (bez nekog racionalnog razloga). No, njemu u obranu, Redmi je prilično lagan, ali čvrst mobitel s 5,7-inčnim zaslonom koji me zaintrigirao ekranom. Naime, Redmi ima Gorilla Glass staklo, što je odlično obzirom da mi je moj trenutni mobitel ispao iz ruke na ekran dva dana nakon što sam ga kupila. Srećom, imao je zaštitnu foliju pa je prošao bez ogrebotina.

Redmi 5 je bez obzira na Gorilla Glass ipak djelovao vrlo krhko. U pakiranju je, srećom, došla i maska (silikonska i prozirna).

Foto: Xiaomi

Kamera solidna, ali to je sve

Iznad njegovog zaslona nalaze se senzori i prednja kamera koju sam odmah morala isprobati. Nije me oduševila. Fotografija je bila preeksponirana i prilično zrnata u odnosu na fotografiju mobitela Huawei P9 lite kojeg imam trenutno. Što se tiče stražnje kamere, ona je "čisto solidna", vrlo dobra kada su u pitanju dobri uvjeti, no ništa više od toga.

Obzirom da volim objavljivati na društvenim mrežama, ali i fotografirati, kamera je kod mobitela jedna od najbitnijih stvari koju tražim. No, onima kojima ona nije pretjerano bitna - bit će zadovoljni!

Mojoj paranoji od oštećenja mobitela nije pomogla ni činjenica da je stražnja kamera na Redmiju izbočena.

Slika čista, ali slabog kontrasta

Zaslon je, izuzev mog oduševljenja Gorilla Glassom - dobra. Zasmetalo me što mu je kontrast vrlo slab, odnosno slika je jako blijeda. Ukoliko je sunce jako, a vi još k tome nosite sunčane naočale, nećete se baš usrećiti. Za cjenovni razred u kojem se nalazi je solidan, ali vjerujem da se može pronaći i bolji.

Još jedna karakteristika koja me zasmetala (čisto jer sam vozila i hitno trebala obaviti poziv) je ta što Redmi ne dopušta da bude otključan. Odnosno, za svaki pristup mobitelu morate ili upisati lozinku ili ga otključati otiskom prsta.

Oduševila me činjenica da, obzirom da očito prati trendove, ima utor za dvije SIM kartice. Iako sama nemam dvije SIM, već standardno jednu, povećava se broj ljudi kojima koristi imati dvije u mobitelu. No, ukoliko vam druga ne treba možete ju "žrtvovati" te memoriju od 32GB proširiti do 128 GB microSD karticom.

Postoji i model s 64 RAM-a i 64 GB memorije, no ne na našem tržištu. Ovdje će pak u ponuditi biti uređaj s dva GB RAM-a i 16 GB memorije. Za one manje zahtjevne koji nemaju naviku zatrpavati mobitel glazbom, videima i fotografijama ovaj drugi će možda biti i dovoljan.

Kul aplikacije

Iznenadilo me kako, za razliku od Huawei mobitela (koje koristim već godinama), Redmi nema "ladicu za aplikacije", odnosno ikonu na sučelju koja može sadržavati aplikacije po vašem izboru, sortirane u grupe. S druge strane, ima dug niz zanimljivih aplikacija - svoj mobitel možete pretvoriti u daljinski upravljač, možete prijaviti bug ili druge probleme odmah ili dijeliti zaslon.

Uz sve to, sve radi glatko i bez zastoja, što je i očekivano.

Baterija - izdržala!

Baterija je solidno izdržala dan bez ikakvih problema, no puni se nešto dulje. Od prazne do pune baterije trebat će mu nešto više od dva sata. No, bez obzira na to, bitno je da uz sve instalirane aplikacije uspije izdržati dan - što i je!

Kupiti: da ili ne?

Prilikom kupovine Redmija 5 trebate "odvagati" svoje prioritete i što vam je zapravo bitno kod mobitela. Redmi je iznimno lagan i čvrst, dobro zaštićen mobitel kojeg nećete nakon drugog dana u suzama nositi na zamjenu stakla. Pouzdan je, dobro funkcionira i idealan je za manje zahtjevne korisnike. Također, cjenovno je vrlo pristupačan.

S druge strane, ukoliko tražite mobitel koji će vam ujedno biti i fotoaparat, a na kojem ćete moći imati beskrajan broj vama potrebnih aplikacija - možda bi bilo bolje da se odlučite za kakav drugi model.