IT stručnjak o velikom kvaru: 'Sve moraju ručno, trebat će im dani, to su milijuni servera...'

Brojne kompanije diljem svijeta, uključujući zračne luke, banke, medijske kuće i zrakoplovne tvrtke prijavljuju tehnološki kvar zbog kojih im ne rade računala, usluge su im nedostupne, što je prouzročilo brojna kašnjenja zrakoplova, nedostupnost usluga i pristupa.

Informatički stručnjak Marko Rakar pojasnio je za 24sata kako je sve krenulo u noći na petak. Ne radi se o hakerskom napadu, već o potezu nekoga iz kompanije CrowdStrike, tko je poslao ažuriranje antivirusnog softvera koji je dizajniran za rad u cloud okruženju. Za sobom je povukao brojne sustave koji koriste rješenja tehnološkog giganta Microsofta.

- To je softver koji se vrti na Microsoftovima računalima, na njihovim serverima. Nije Microsoft za to kriv, njihov operativni sustav je bio preduvjet da se ovo dogodi - kaže Rakar.

Napomenuo je kako se taj sustav ne može kupiti u 'trgovini' i ne koriste ga obični građani.

- On je samo za enterprise korisnike (kompanije). Zato su zahvaćeni samo veliki sustav, jer se štite tim istim rješenjem. Naime, računala i serveri su tijekom noći povukli update. To su milijuni radnih stanica i servera. Način na koji se greška manifestira je takva da ne vidim mogućnost da se to automatski riješi. Administratori moraju ručno svaki server zaustaviti, ulogirati se i potom popraviti stvar. To će trajati danima - kaže Rakar.

Iako je još rano govoriti što sve čeka administratore, dodaje da se nažalost može dogoditi situacija kakvu je imala društvena mreža Facebook.

- Kad im se pokvario server, fizički nisu mogli u zgradu jer je sam server koji je kontrolirao ulaz bio nedostupan. Doslovno su se brusilicama probijali unutra - kaže Rakar.