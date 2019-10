Ivi Tolić i Nenadu Pavlinu 10 milijuna eura za istraživanja

Novac su dobili, navodi IRB, u sklopu programa Sinergije, a istraživat će mehanizme nastajanja pogrešaka pri podjeli kromosoma i njihov utjecaj na diobu stanica, što je kritično za razvoj embrija, formiranje različitih vrsta karcinoma te odgovor tkiva na terapije.

IRB je nositelj prestižnog projekta Sinergije Europskog istraživačkog vijeća koji ujedinjuje vrhunske istraživače s IRB-a, zagrebačkog PMF-a, Sveučilišta u Utrechtu i američkog MIT-a u istraživanjima na rubu svih dosadašnjih spoznaja o genetskim pogreškama koje su uzrok mnogih ozbiljnih bolesti.

Riječ o projektima koji okupljaju najuglednije istraživače diljem Europe i svijeta s dokazanom izvrsnošću u svojem području istraživanja, napominju iz IRB-a.

Projekt Ive Tolić 'Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased human tissues' izabran je u elitno društvo od ukupno trideset i sedam projekata koji su dobili financiranje ERC-a od ukupno prijavljeni 288 projekata, što znači da je financiranje dobilo tek 13 posto projekata, podsjeća IRB i dodaje kako je to ujedno jedni projekt čiji je nositelj iz skupine novih država članica.

IRB naglašava kako je ukupna vrijednost svih odabranih projekata 363 milijuna eura, što će omogućiti skupinama od dva do četiri vrhunska istraživača da udruže komplementarna umijeća, znanje i resurse kako bi, primjenom više znanstvenih disciplina, riješili neke od najsloženijih istraživačkih problema.

Cilj je znanstvenika udruženih na projektu prof. Tolić, navodi IRB, ujediniti sva znanja, visoku tehnologiju i sofisticiranu metodologiju kako bi identificirali uzrok genetskih pogrešaka na molekularnoj razini te kako bi otkrili njihov utjecaj na strukturu genoma u zdravim i bolesnim tkivima.

Profesorica Tolić istaknula je kako je tzv. aneuploidija prisutnost pogrešnog broja kromosoma u stanici za koje se desetljećima zna da kao pogreške postoje te da uzrokuju ozbiljne bolesti i sindrome. Međutim još ne znamo kako te pogreške nastaju na molekularnoj razini, napomenula je Tolić dodavši kako je cilj njihova projekta otkriti uzroke pogrešaka u podjeli kromosoma te saznati kako se nasljeđuju od stanice majke na stanice kćeri kroz generacije, u zdravim i bolesnim tkivima.

Istaknula je i kako sekvencioniranje genoma tumora nije razjasnilo kako dolazi do pogrešnog broja kromosoma. "Sada su nam potrebni kvantitativni pristupi za prepoznavanje različitih tipova pogrešaka u podjeli kromosoma i njihovih molekularnih uzroka", rekla je Tolić dodavši kako je potrebno prijeći na slijedeću razinu stanične biologije proučavanjem procesa u stanicama u njihovom prirodnom okruženju.

Znanstvenici će, napomenula je, uz pomoć teorije i računalnih simulacija istražiti što se događa u svakoj stanici u velikom broju dioba.

ERC nam je, istaknula je, omogućio da oformimo snažan tim, a uz moj laboratorij koji se bavi biofizikom diobenog vretena, uz primjenu najmodernijih vrsta mikroskopije i laserskih škara, tu je tim prof. Kopsa koji je razvio metode rada s organoidima, zatim sjajna skupina koju vodi prof. Angelika Amon te prof. Pavlin.

Pavlin ističe kako će računalima simulirati procese koji se odvijaju u stanicama, a odgovorni su za greške u diobi. Planirani će nam pristup omogućiti uvid u važne mehanizme koji se događaju u diobi, a koji su eksperimentalno nedostupni, rekao je dodavši kako će na taj način saznati što se događa u svakoj stanici u velikom broju dioba te koje su sile odgovorne za ispravnu podjelu kromosoma.

Ovo je drugi projekt koji je Europsko istraživačko vijeće dodijelilo Ivi Tolić i njezinom timu.

U 37 projekata uključeno je 126 glavnih istraživača koji će izvoditi svoje projekte na 95 sveučilišta i istraživačkih centara u 20 zemalja širom Europskog istraživačkog prostora i šire. Osam istraživačkih skupina uključivat će jednog glavnog istražitelja koji radi u Sjedinjenim Državama. Najčešće lokacije su Njemačka (uključena u 20 projekata), Velika Britanija (12) i Francuska (11). Žene predstavljaju 24 posto stipendista i sudjelovat će u 21 od 37 projekata.

Institutu Ruđer Bošković ovo je već treći projekt ERC-a od ukupno sedam koji su do sada dodijeljeni Hrvatskoj.

(mz)