Moramo biti iskreni i priznati da smo prije nekoliko godina jako skeptično gledali na odluku kojom je Seat osnova posebni brend Cupra. Naše mišljenje je bilo, pa tko će to kupovati? A vjerujemo da je tako razmišljao i velik broj ljudi diljem Europe. No Formentor je dokaz kako se sve može promijeniti za tren oka. Pa i mišljenje.

Drago nam je da je ovaj auto pokazao da smo bili potpuno u krivu. Prvi samostalni model Cupre pravi je lovac na poglede, prošlo je par godina od kad smo primijetili da drugi vozači i prolaznici tako intenzivno gledaju u neki auto, prilaze nam, postavljaju pitanja, komentiraju. Dobro, djelomično zato što je riječ o novoj marki čiji znak ne prepoznaju, no većinom zato što auto jednostavno izgleda - spektakularno.

Formentor je dizajnerski pun pogodak. SUV, a opet sportski, sportski, a opet elegantan, elegantan ali opet s velikom dozom agresivnosti. Formentor je jednostavno lijep auto, rijetko tko će reći da nije. I kao takav predstavlja odličan, upečatljiv 'izlog' kojim se novi brend predstavlja svijetu i trenutno je možda i najljepši auto koji nam dolazi iz VW grupacije. I da, uživo izgleda još mnogo bolje nego na fotografijama.

U unutrašnjosti Formentor nije tako spektakularan, dosta nalikuje na druge modele iz VW portfelja no ipak izgleda vrlo dobro. Materijali su na razini premium klase, izrada vrhunska. Infotainment je pun naprednih funkcija, no gotovo je identičan onima u novijim modelima Škode i VW-a. Mali sportski volan izgleda odlično.

U unutrašnjosti otkrivamo još jedan plus Formentora. Iako izvana izgleda izuzetno sportski, riječ je o vrlo prostranom autu s obiljem prostora. Pogotovo je to izraženo straga gdje ni dvometraši neće imati problema kuda s nogama. Prtljažnik je zato s 420 litara nešto manji za SUV od 445 cm, no i dalje je to sasvim dovoljno.

Osim što izgleda spektakularno Formentor je i pravi spektakl u vožnji. Benzinski četverocilindrični motor od dvije litre ima čak 310 KS i jasno je da su performanse izrazito sportske. Brzinu od 100 km/h testirani Formentor uhvati za manje od pet sekundi (4,9), a maksimalna brzina je morala biti elektronički ograničena na 250 km/h. Motor stvarno pršti od snage i u suradnji s automatskim mjenjačem sa sedam brzina u svakom trenutku omogućava međuubrzanja koja vas zakucaju u sjedalo.

Zvuk koji prilikom vožnje dopire iz čak četiri ispušne cijevi je dobar, no nećemo lagati, čuli smo i aute koji mnogo bolje zvuče sa sličnim četverocilindričnim motorima. U normalnom komfornom načinu vožnje zvuk je diskretan, a odaberete li načine Sport ili Cupra zvuk se drastično mijenja. No ne treba puno da biste otkrili da je spektakularan V8 zvuk koji trešti kabinom zapravo umjetan, iz zvučnika. Isključite li taj umjetan zvuk otkrit ćete da Formentor sasvim simpatično 'reži', a na otpuštanje gasa i prilikom promjena brzina čak i diskretno pukne iz ispuha. Umjetan zvuk je tu sasvim nepotreban.

Sve vezano uz vozne karakteristike je odlično. Ovjes se lako bori i s najoštrijim stilom vožnje na zavojitim cestama, upravljač je savršeno izravan i pruža obilje povratnih informacija, pogon na sve kotače radi odlično, a Brembo kočnice (dodatna oprema) 'grizu kao pit bull'. Odaberete li način vožnje Sport ili Cupra auto će automatski davati međugas što dodatno povećava sportski ugođaj ali i pomaže pri sportskoj vožnji. I pozicija sjedenja je vrlo dobra, prilično niska za jedan SUV.

No Formentor ima i onu drugu stranu, odaberete li normalan način vožnje auto je izuzetno komforan i diskretan. Ovjes postaje osjetno mekši i vrhunski udoban, a auto, podatan, tih i idealan za opušteno krstarenje. Auti koji tako dobro spajaju dva svijeta i mogu pružati vrhunski komfor ili vrhunske sportske karakteristike zaista su rijetki.

Kombinirana potrošnja Cupre pri umjerenoj vožnji na testu je iznosila 9 l/100 kilometara. No naravno, može i više. Uz agresivniju vožnju lako se digne i na 12, 13 litara. Ništa strašno za auto kojem potrošnja baš i nije u fokusu i realno za toliko snažan sportski auto.

Pred kraj valja napomenuti da je testirana Cupra Formentor ekstrem, najsnažniji model u ponudi. Već sada se nude i krajnje drugačije izvedbe. Jedna, koja je potpuna suprotnost, ima 150 KS i benzinski motor, druga je plug-in hibrid sa 245. Stići će još motorizacija, pa i dizeli, pa će na kraju Formentor, kao i svi drugi auti iz VW grupacije nuditi jako široku paletu motora.

Testni model košta 420.998 kuna što je razumljivo s obzirom da ima čak više od 70 tisuća kuna dodatne opreme. Može i osjetno jeftinije bez da se puno izgubi na atraktivnosti. A za one koji ne trebaju 310 KS, Formentor može biti i upola jeftiniji od ovog testnog.

Formentor je zaista jako lijepo osvježenje na automobilskom tržištu. SUV sa stilom i dušom. Nešto malo drugačije, a opet tako prilagođen željama modernih kupaca. I neće nas čuditi ako se pokaže jako dobrim prodajnim uspjehom.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:

masa: 1544 kg

dimenzije: 445 x 184 x 153 cm

obujam: 1984 ccm

snaga: 228 kW/310 KS

0-100 km/h: 4,9 s

najveća brzina: 250 km/h

potrošnja: 8,2-9,0 l/100 km

cijena: 420.998 kn (testni model), 215.901 kn (osnovni model 150 KS), 346.639 (osnovni model 310 KS)

Testirana Cupra Formentor 2.0 TSI 4Drive Veloz u opremi ima panoramski stakleni krov s otvorom, alunaplatke 19", Beats audio sustav 340 W, Brembo kočnice, digitalne instrumente, električno pokretana sjedala, električno otvaranje prtljažnika...