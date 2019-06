Izmislio najpopularniju igru na svijetu, a od toga nema ništa...

Tetris, jedna od najpopularnijih videoigara svih vremena, objavljena je na današnji dan 1984. godine u Sovjetskom Savezu. Za većinu ljudi, Tetris je bio prvi korak u čudesan svijet videoigara.

Njezin tvorac je ruski programer Aleksej Pažitnov. Ipak, Pažitnov nije imao nikakva prava na tantijeme za igru koju je razvio.

- Na snagu je stupila Perestrojka, a ja sam svoja prava ustupio državi na sljedećih deset godina. Pravo na licenciranje Tetrisa preneseno je na državnu agenciju ELORG, koja je bila zadužena za uvoz i izvoz računala i softvera u SSSR-u. U početku, nisam baš zaradio puno novca. Ali to mi nije bilo važno, bio sam sretan jer sam vidio koliko drugi uživaju igrajući je. Kako je izašla relativno rano, imala je važnu ulogu u tome da običnim ljudima sruši inhibicije koje su imali prema računalima - izjavio je Pažitnov u razgovoru za Guardian.

Rusi su na kraju prodali prava Nintendu, koji se uopće nije pojavio na pregovorima jer je kompanija već počela nelegalno prodavati svoju verziju Tetrisa. Nintendova verzija Tetrisa za Game Boy postala je nevjerojatno popularna, igra se prodala u fantastičnih tri milijuna primjeraka.

Pažitnov se 1991. godine preselio u Sjedinjene Države, a kada su 1996. godine istekla prava na igru koje je prenio na ELORG, Pažitnov je osnovao svoju kompaniju. Napravio je i nasljednika Tetrisa, nazvanog Welltris, koji se igrao po istom principu, no u trodimenzionalnom okruženju pa je igrač odozgo gledao gdje će smjestiti pojedini element.

I 35 godina kasnije, diljem svijeta se i dalje održavaju maratoni i prvenstva. Igra je toliko popularna, da se o njoj snimio i film.

Izmislio karaoke, a nije ih zaštitio

Daisuke Inoue je bio bubnjar u japanskom bendu koji je često dopuštao publici da pjevaju vokale. Na ideju za karaoke, što na japanskom znači ‘prazan orkestar’, došao je 1971. godine kad nije mogao stići na nastup benda pa je snimio svoju dionicu na traku.

Nažalost, svoju ideju nije zaštitio patentom. To je iskoristio lukavi biznismen čija je firma počela proizvoditi strojeve za karaoke i na tome zaradio milijune. Jedino što je Daisuke patentirao je sprej koji sprečava žohare da ulaze u strojeve i gnjezde se tamo te pritom uništavaju elektroniku.

Dizajnirao 'smiley' da podigne moral

Dizajner Harvey Ball je smislio žuti logo (smiley) 1963. godine za osiguravajuće društvo State Mutual Life Assurance Company za kampanju koja je trebala podići moral zaposlenicima. Unutar jednog desetljeća stvoreno je više od 50 milijuna različitih predmeta s likom smajlića, ali Bell je za svoj dizajn primio tek mizernih 45 dolara.

Slučajno napravio šibice

John Walker bio je kemičar koji je šibicu izumio sasvim slučajno dok se osušeni komad kemijske otopine zapalio prilikom miješanja drvenim štapom. Izum je pokazao svojim prijateljima koji su mu odmah rekli da ga patentira no njemu je to bilo previše trivijalno. Danas se samo u SAD-u godišnje koristi gotovo 500 milijardi šibica.

Izum za dobrobit države

Oružje Kalašnjikov izumio je sovjetski vojnik Mihail Kalašnjikov dok se u bolnici oporavljao od ozljeda zadobivenih u Drugom svjetskom ratu. Tvrdio je kako je taj izum na dobrobit njegove države. Kalašnjikov za svoj proizvod, službeno znan i kao AK-47, nikada nije dobio ništa.

- AK-47 dizajnirao sam za obranu svoje domovine, a ne kako bi je koristili teroristi i propalice. To je oružje za obranu, a ne za napad - znao je reći Kalašnjikov.

'Nitko mi ne duguje ništa...'

Nick Holonyak Jr. izumio je prvu upotrebljivu LED diodu 1962. te predvidio kako će ona jednog dana zamijeniti Edisonovu žarulju. Njegovi su kolege smatrali kako zaslužuje Nobelovu nagradu, no on je samo skromno izjavio: 'Smiješno je pomisliti kako ti netko duguje nešto. Sve se svodi na to da smo sretni što smo živi'.