Izračunali koliko nuklearnih bombi treba za globalni kaos

Veliki nuklearni napad na neku zemlju imao bi razorne posljedice i za agresora, otkrila je nova studija u kojoj su znanstvenici pokušali istražiti gdje je granica u broju nuklearnih projektila nakon kojeg bi mogao nastati globalni kaos.

Došli so do broja 100. Što je prilično malo, kad se zna da nuklearne sile imaju oko 15.000 projektila u cijelom svijetu.

Čak i u najboljem slučaju, veliki napad imao bi globalne posljedice s milijunima mrtvih u prvom udaru te masovnim nestašicama i gladi, piše Daily Mail.

Foto: YouTube

Kako nuklearne projektile dijeli devet država, istraživači u studiji, koja je objavljena u časopisu Safety, navode da bi broj projektila trebao biti srezan na 900, odnosno stotinu po državi. Iako, kad se zna koliko su snažni nuklearni projektili koji mogu izbrisati gradove, i to je ogroman broj, tako da bi idealna situacija bila kad bi svaka zemlja broj smanjila na nulu.

- Sa 100 projektila i dalje imamo nuklearno odvraćanje, ali izbjegavamo vjerojatne posljedice koje bi ubile i vlastite ljude - rekao je Joshua Pearce sa Tehnološkog sveučilišta u Michiganu. Dodao je kako bi posljedice od 1000 projektila, i to bez odmazde, ubile 50 puta više ljudi nego što ih je poginulo u napadu 11. rujna 2001. godine.

Foto: Pixabay

Istraživači su u studiji analizirali scenarij u napadu sa 7000, 1000 ili 100 projektila te posljedice na okolišu koje bi pogodile i populaciju zemlje koja je napala. Samo 100 projektila na gusto naseljeno područje Kine u hipotetskom scenariju ubilo bi više od 30 milijuna ljudi. Takav veliki napad bi doveo do pada temperatura i padalina, uništio bi se ozonski sloj. Drastično bi pala proizvodnja hrane, a uništila bi se industrija koja bi u nekim slučajevima mogla potpuno stati. Pearce upozorava da bi manjak hrane i glad doveli do nasilja koje bi moglo odnijeti ogroman broj novih života.

No iz sve to, studija se temeljila na korištenju bombi od 15 kilotona, što je otprilike snaga bombe bačene na Hirošimu. Današnji nuklearni projektili su daleko snažniji i često im je snaga od 100 do 500 kilotona, prenosi Gizmodo.