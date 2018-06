Izradi emoji u bojama Hrvatske ili zaigraj tenkovski nogomet

Kako je sada baš sve u znaku nogometa, Samsung je i na svojim Galaxy S9 i S9+ telefonima omogućio da se korisnici dodatno užive u navijačku atmosferu kroz AR Emoji aplikaciju. Na Samsungovim ovogodišnjim top modelima korisnici mogu napraviti svoj virtualni avatar i koristiti ga u različitim porukama, a tijekom SP-a u Rusiji, svoje emotikone možete ukrasiti crveno-bijelim kvadratićima kako bi prijateljima slali navijačke stickere. Uz to, S9 i S9+ od ovog su mjeseca kod nas dobili i zlatnu varijantu.

Osim telefona, Svjetsko prvenstvo stiglo je i u razne igre. I dok bi ga očekivali u nogometnim igrama, popularni World of Tanks također se opet uključio u nogometno ludilo i to u suradnji s legendarnim golmanom Gianluigijem Buffonom. E, sad pitanje je zašto baš on - kad u ovom modu nema golmana, a ni Italije nema na SP-u. Mod Tank Football pokrećete klikom na loptu ili Buffonovo lice, a čekat će vas partije 3v3 koje traju 7 minuta ili dok netko ne postigne tri gola.