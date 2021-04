Japan i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) dogovorili su se u četvrtak da će zajedno raditi na tehnologiji za proizvodnju vodika i kreirati međunarodni lanac opskrbe, priopćilo je japansko ministarstvo industrije.

Suradnja je potvrđena memorandumom o suradnji proizvođača nafte UAE-a i Japana koji uvozi energente, a odražava sve veći entuzijazam za ulaganje u vodik, perspektivno alternativno gorivo u borbi protiv klimatskih promjena.

Japanska vlada odredila je u prosincu da će do 2030. povećati godišnju potražnju za vodikom na tri milijuna tona, s sadašnjih oko dva milijuna tona, te na 20 milijuna tona do 2050. godine, u sklopu strategije zelenog rasta i svođenja emisije ugljika do sredine stoljeća neto na nulu.

Japan je sporazumom s Ujedinjenim Arapskim Emiratima utanačio i mogućnost uvoza vodika koji se može proizvoditi iz fosilnog goriva, ali se emitirani štetni plinovi hvataju i koriste u industriji.

Dvije zemlje surađivat će i na povećanju potražnje za vodikom u UAE.

Vodik se dosada uglavnom proizvodio iz fosilnih goriva, a vlade u sklopu borbe protiv klimatskih promjena žele potaknuti njegovu proizvodnju iz struje iz obnovljivih izvora i proširiti njegovu primjenu na energetsko napajanje industrijskih procesa i pogon za transport, tumači Reuters.