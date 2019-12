Jeftini gadgeti idealan su dar: Što kupiti za manje od 400 kn?

U blagdanskoj groznici i samo dan uoči Badnjaka lako je moguće da se niste sjetili još one jedne ili dvije sitnice za nekog od bližnjih.

Pokloni od srca ne moraju biti investicije koje će vas otjerati u dug, a korisni i zabavni gadgeti pod borom razveselit će svakog. Tako vam i u ovom pregledu donosimo ideje za darove koji ne stoje više od 400 kuna.

Uz bežični punjač mobitel vam može biti stalno na dohvat ruke, ali i pun struje na stolu. Vašeg bližnjega gejmera sigurno će oduševiti mehanička tipkovnica uz koju će biti još bolji igrač u online pucačinama. A bežične slušalice osigurat će slobodu i zabavu svakom sportašu.

Želite li nekome donijeti pameti u dom, možete ga razveseliti i pametnom žaruljom kojom se upravlja preko aplikacije ili vagom koja prati vaš svaki gram i savjetuje vam kako da živite zdravije.

USB za sve važne podatke

Filmove, fotografije i razne dokumente bez problema ćete spremiti na ovaj USB stick kapaciteta čak 128 GB. Podržava USB 3.1 standard, što znači da ćete brzo prebaciti sve podatke. Stoji od 115 kuna.

kontroler PlayStation 4

Dodatni kontroler za svakoga gejmera je odličan dodatak jer igranje u društvu je uvijek zabavnije, a PlayStation je uoči Božića snizio cijene raznih dodataka pa je i bežični kontroler dostupan za manje od 300 kn.

svjetiljka Coast HP7

LED svjetiljka jačine 530 lumena nudi niz mogućnosti fokusiranja svjetlosti i oblikovanja zrake, a možete je i lako zaključati na željene postavke. Uz nju dolaze i 4 AAA baterije, a na Amazonu stoji oko 230 kuna.

vibrirajuća podloga Lulla Vibe

Lulla Vibe je vibrirajuća podloga koja pomaže djeci da lakše utonu u san. Obložena je mekim materijalom i gasi se postupno tijekom 30 minuta. Na Amazonu stoji oko 130 kuna.

prijenosna 'elektrana'

Xiaomi Mi PowerBank 2C dolazi s kapacitetom od 20.000 mAh. To bi trebalo biti dovoljno za desetak punjenja iPhonea ili pet-šest punjenja top telefona poput Huaweija P30 Pro ili Samsungova Galaxyja S10. Stoji od 199 kuna.

Google Chromecast

Imate li stariji televizor, Chromecast je jedno od najboljih rješenja za uživanje u Netflixu i naprednim aplikacijama. Spojite ga na HDMI ulaz i preko aplikacije na mobitelu upravljate sadržajima ili puštate serije i filmove. Stoji 338 kuna.

gaming miš Roccat kone EMP

Žičani optički miš težak je samo 116 g, ali je ergonomski oblikovan za igrače s većim šakama i ima RGB osvjetljenje te 12.000 DPI i 3,1 ms vrijeme odaziva, ali i 512 KB ugrađene memorije te dodatne funkcijske tipke. Stoji 399 kuna.

slušalice Philips

Philipsove slušalice SHL5005WT dolaze s pogonskim jedinicama od 32 mm i mekim jastučićima, a opremljene su i mikrofonom, pa mogu poslužiti i za igranje. Cijena im je od 130 kuna.

dron Hubsan X4 H107

Dronovi su postali sve rašireniji i povoljniji, a Hubsanov minijaturni dron moći će letjeti do 7 minuta s jednim punjenjem. Opremljen je i LED svjetlima, što ga čini još atraktivnijim, a na njegovu ‘nosu’ nalazi se i kamera, koja će moći snimiti vaše zračne avanture u 720p rezoluciji. Stoji oko 200 kuna na Amazonu.

bežične slušalice Trevi

Foto: WWW.TREVI.IT

Trevi HMP 12E05 su potpuno bežične slušalice koje se na mobitel spajaju preko Bluetootha, a podržavaju Bluetooth 5.0 standard. Njihova torbica je i punjiva baza, a cijena im je od 227 kuna.

JBL GO 2

Prijenosni Bluetooth zvučnik slavnog JBL-a ima zvučnik snage 3,1 W , a dolazi s baterijom od 730 mAh. To će mu omogućiti do pet sati uživanja u glazbi. Kako je opremljen IP57 certifikatom, to znači i da je zaštićen od prašine i udaraca. Stoji od 200 kuna.

pametna vaga Huawei AH100

Pametna vaga uz težinu mjeri vodu u tijelu, koštanu masu, BMI, mišićnu masu i niz drugih podataka koje vam prikazuje u aplikaciji Huawei zdravlje. Kalibrirana je na 150 kilograma. Stoji od 205 kuna.

tipkovnica Redragon kumara k552

Pravi gejmeri više od svega cijene mehaničku tipkovnicu, a Redragon Kumara K552 dolazi s RGB pozadinskim osvjetljenjem te mehaničkim prekidačima koji su ekvivalentni Cherry Blue prekidačima. Opremljena je s 87 standardnih tipki te 12 multimedijskih. Stoji 335 kuna.

pametna žarulja Woox

Pametnom žaruljom Woox (E27) upravljate preko aplikacije, ali možete i glasom. U aplikaciji možete odrediti i kad će se gasiti i paliti. Cijena joj je oko 100 kuna.

pametna narukvica Amazfit bip lite

Amazfitova pametna narukvica dizajnom podsjeća na Appleove satove, a glavni adut joj je baterija, koja traje do 45 dana. Težak je samo 32 grama i otporan na vodu do 30 metara dubine. Svi podaci stalno su vidljivi na uvijek aktivnom ekranu, a uz sve vaše aktivnosti pratit će i notifikacije koje vam dolaze na telefon. Stoji oko 349 kuna.

powerport Anker

Ovaj bežični punjač koji podržava Qi standard za veliku većinu mobitela odlično će se smjestiti na stolu i poslužiti kao stalak za pametni telefon, a opremljen je i zaštitom od pregrijavanja. Stoji oko 130 kuna.

volan Joy con wheel

Imate li konzolu Nintendo Switch, Joy Con Wheel koristan je dodatak koji će vam olakšati brojne vozačke igre. Stoji oko 125 kuna.