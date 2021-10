Mercedes se ozbiljno uključio u utrku oko sveopće elektrifikacije automobila. U posljednje dvije godine predstavili su niz potpuno električnih automobila, plug-in hibrida i blagih hibrida. A-klasa je tako dobila i svoju plug-in hibridnu verziju koju smo sada testirali.

Mercedes je za pogon modela koji se službeno naziva A 250 e obarao kombinaciju poznatog benzinskog motora i električnog motora. Benzinac je 1,3 litreni četverocilindraš koji uz pomoć turba razvija 160 KS, a električni motor razvija dodatnih 102 KS. Ukupna snaga sustava je 218 KS što je dovoljno za odlične performanse, no o tome kasnije.

Mercedes se posebno potrudio oko baterijskog dijela automobila po čemu je A 250 e osjetno iznad prosjeka klase. Kao prvo tu je baterija koja ima prilično veliki kapacitet za plug-in hibridne automobile, čak 15.6 kWh. Također maksimalna snaga punjenja te baterije je 7 kW, dok većina konkurenata ne nudi više od 3,6 kW. Rezultati toga su prilično dobar električni doseg i relativno brzo punjenje baterije.

Mercedes A 250 e po tvorničkim podacima na struju može prevaliti 75 kilometara, a u praksi smo mi na testu ostvarivali doseg oko 60 kilometara što će većini biti dovoljno za tipične dnevne potrebe. Također, na javnom AC punjaču ili na kućnom wallboxu baterija će se napuniti za malo više od dva sata. To znači da će se za vrijeme tipičnog posjeta supermarketu ili shopping centru baterija sasvim dobro napuniti. Kod većine konkurenata je za punjenje baterije na najbržim punjačima potrebno 4 do 5 sati. Mercedes A 250 e se na kućnoj utičnici napuni za nešto više od pet sati.

Kad je baterija puna moguće je voziti potpuno na struju ili u hibridnom načinu što znači da će se baterija sporije trošiti no istodobno će se trošiti i benzin. Kad se baterija potpuno potroši auto radi kao klasični hibrid i pritom ovisno o načinu i mjestu vožnje troši između 6 i 9 l/100 kilometara. Mi smo uz malo agresivniju vožnju kombinirano trošili 8,1 l/100 kilometara, a kad vozili umjereno 6,4 l/100 kilometara. Prosjek cijelog testa na kojem smo prevalili 600 kilometara uz četiri punjenja baterije bio je 4,2 l/100 km. Punite li svaki dan preko noći kod kuće taj je prosjek lako spustiti, pa čak i približiti nuli.

Pogonski sustav funkcionira uglađeno i nenametljivo. Auto je pravi užitak voziti. Ovjes je izvrsno izbalansiran tako da omogućuje velike brzine u zavojima ali i neočekivanu razinu udobnosti. Ova A-klasa posebno je impresivna u ponašanju na lošim cestama i u pogledu zvučne izolacije koja je vrhunska. Dodamo li tome da često vozite bez upotrebe benzinskog motora akustična udobnost postaje savršena.

Performanse su vrhunske, čak i mnogo bolje nego što biste to očekivali od relativno velikog auta koji s 1700 kg mase baš i nije lagan. Ubrzanje do 100 km/h traje sportskih 6,7 sekundi, a međuubrzanja su zbog instantnog električnog okretnog momenta mnogo bolja i uvjerljivija nego što bi to bila kod benzinca ili dizelaša slične snage. Maksimalna brzina je odličnih 235 km/h.

Ponuda prostora je sasvim zadovoljavajuća. A-klasa u limuzinskoj verziji ima obiteljski prostranu kabinu dok je prtljažnik u plug-in hibridu malo "hendikepiran" zbog relativno velike baterije. U njega stane samo 345 litara, što je jasno ispod prosjeka za slične aute bez plug-in hibridnih sustava. No za to nema lijeka, bateriju treba negdje smjestiti.

Posebno impresivna je unutrašnjost ove A-klase. Izgleda elegantno, luksuzno, moderno i vrlo digitalno. Obilje opreme u testnom automobilu dodatno poboljšava dojam ali i diže cijenu, no en pretjerano. Dok osnovni A 250 e košta 290.613 kuna, cijena ovog testnog modela iznosi 321.218 kuna. Za usporedbu, dizelski A 200 d sa 150 KS ima osnovnu cijenu od 292.385 kuna, a benzinski A250 s 224 KS košta 306.905 kuna. Ispada da je plug-in hibrida verzija zapravo jeftinija i osjetno povoljnija od usporedivih benzinca i dizelaša, a to ćete naći kod rijetko kojeg automobila. Zbog toga je A 250 e, barem kad razmišljamo na financijskoj razini kupca Mercedesa, povoljna prilika.

TVORNIČKI TEHNIČKI PODACI:



Važnija oprema Mercedes A 250 e Limousine

Alunaplatci 17", grijana sjedala presvučena kombinacijom kože i tkanine, MBUX s proširenim funkcijama, HDD navigacija, digitalni instrumenti visoke rezolucije, središnji zaslon 10,25", LED High Performance svjetla, ambijentalno osvjetljenje, kamera za vožnju unatrag, parkirni paket...