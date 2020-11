'Jenz će početkom 2021. imati više tisuća aktivnih korisnika'

Novi direktor Jenza, aplikacije koju je razvio zagrebački Q, očekuje velik rast broja korisnika ovog rješenja za internu komunikaciju u kompanijama. Aplikacija je i u nominirana u natjecanju 'Best Mobile App'

<p>Marko Kučić novi je CEO Jenza, internog startupa domaće IT tvrtke Q, koji ima za cilj povezati, angažirati i informirati zaposlenike te mijenjati poslovnu kulturu. Uz nekoliko stranih i domaćih tvrtki koje već koriste ovo rješenje, poput hrvatskog Deloittea, trenutno je u procesu onboardinga ukupno 10-ak kompanija.</p><p>- Jenz je u ruke klijenata došao u travnju, baš u vrijeme lockdowna, kada im je pomogao da na jednom mjestu informiraju zaposlenike o svim važnim vijestima. Uvjetovani rad od kuće pogodovao je povećanoj potražnji od očekivane, s obzirom na to da je izgradnja snažnog timskog duha postala goruća tema za svakog poslodavca. Drago nam je u kojem se smjeru Jenz razvija, te očekujemo da ćemo početkom 2021. imati nekoliko tisuća aktivnih korisnika i još veći broj klijenata - ističe Kučić koji je inače i suosnivač startupa.</p><p>Na Jenzu je do sada radilo više od 30 stručnjaka iz različitih područja kako bi stvorili rješenje za internu komunikaciju. Funkcionira kao moderna, zatvorena društvena mreža koja olakšava i značajno unaprjeđuje informiranje i povezivanje zaposlenika. Aplikacija ima osam značajki, a zaposleniku je dovoljna minuta dnevno da ih pregleda: Službene obavijesti, Objave zaposlenika, Profil zaposlenika, Status odsutnosti, Pohvali kolegu, Anonimni pretinac prijedloga i žalbi, Anonimke ankete te Kalendar događanja.</p><p>Rezultati anonimne ankete pokazali su konkretne benefite upotrebe Jenza - 87% zaposlenika ima odličnu komunikaciju s kolegama, 90% zaposlenika osjeća potporu nadređenih i 96% zaposlenika savršeno razumije svoje zadatke i ciljeve. Iako je aplikacija nova na tržištu, već je nominirana i za prestižnu nagradu “Best Mobile App 2020”, čiji se rezultati očekuju tijekom prosinca.</p>