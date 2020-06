Jezero u Indiji postalo ružičasto

<p>Čak 50.000 godina staro jezero Lonar u indijskoj državi Maharashtri iznenada je u zadnjih nekoliko dana dobilo ružičastu boju, a stručnjaci još ne znaju zbog čega se to dogodilo, piše CNN. </p><p>Stručnjaci vjeruju da bi uzrok tomu moglo biti povećanje saliniteta vode, prisutnost nekih vrsta algi ili kombinacija tih dvaju elemenata. Podsjećaju da se slično dogodilo s Velikim slanim jezerom u američkoj saveznoj državi Utahu i u Australiji s jezerom Hillier.</p><p>Lokalni geolog <strong>Gajanan Kharat</strong>, u video snimci objavljenoj na Twitteru turističke zajednice Maharashtre kazao da se to događalo i ranije no nije bilo toliko intenzivno.</p><p>"Čini se da je jezero ove godine osobito ružičaste nijanse zbog porasta saliniteta", kazao je, dodavši da se količina vode u jezeru smanjila, što može utjecati na porast saliniteta.</p><p>Kharat kaže i da znanstvenici istražuju prisutnost crvenih algi u jezeru koje bi također mogle utjecati na promjenu boje vode.</p><p>Dodaje da su uzorci poslani u nekoliko laboratorija te će se "nakon istraživanja sa sigurnošću moći kazati zbog čega je jezerska voda postala crvena".</p><p>Jezero se nalazi oko 500 kilometara od Mumbaija i nastalo je nakon pada meteorita na Zemlju prije oko 50.000 godina. Znanstvenici iz cijelog svijeta godinama ga istražuju, a s vremenom je postalo i popularna turistička atrakcija. </p><p> </p>