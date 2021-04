Biti prvi koji ulazi u svemir, samostalno ući u dvoboj bez presedana s prirodom, može li itko sanjati više od toga?, pitao se prije točno 60 godina ruski kozmonaut Jurij Gagarin. Bio je svjestan časti koja mu je pružena i koja ga je zauvijek upisala u povijest ljudske rase.

Te 1961. svijet je putovao prema vrhuncu hladnoratovske bitke na svih frontovima između njegovog SSSR-a i SAD-a. Ona za svemir počela je četiri godine ranije kad su u njega Rusi lansirali satelit Sputnjik 1. Amerikanci su shvatili koliko su inferiorniji te je na kraju sve prešlo u borbu tko će uložiti više novca i tako ostvariti veći uspjeh.

Bio je najpopularniji čovjek na Zemlji

- Politika je ta koja je vodila bitke. Bez predsjednika Kennedyja, koji je NASA-i odobrio njezin najveći proračun, ne bi bilo misije Apollo i leta na Mjesec - kaže nam astronom i komentator istraživanja svemira Ante Radonić.

Dodaje kako je Gagarin imao veliku čast biti prvi čovjek u orbiti, što je bio neminovni korak nakon slanja satelita. Amerikanci su u to vrijeme bili spremni na suborbitalni let. Njihova letjelica Freedom 7 i astronaut Alan Shepard otputovali su van atmosfere mjesec dana kasnije. Ondje su, za razliku od Gagarinovih sat i 48 minuta, proveli tek 15 minuta. SSSR je znao kako će tek rijetki znati za drugog čovjeka u svemiru pa su Gagarina, koji je postao svjetska zvijezda, čuvali i darivali kad god su stigli.

Obilazio je brojne države kao najpopularniji čovjek na Zemlji te je trenirao mlade kozmonaute. Radio je i na projektu višestruko iskoristive svemirske letjelice i bio dio programa Soyuz 1. U njemu je bio zamjena prijatelju i kozmonautu Vladimiru Komarovu što mu je na kraju spasilo život.

Komarov je letjelicom odradio 18 krugova oko planete te je poginuo u slijetanju. Sustav koji je trebao otvoriti padobran je zakazao što je dovelo do katastrofe. U strahu za Gagarinov život država ga nikad više nije pustila u Svemir te mu je prvi let bio ujedno i posljednji. Ipak, bio je dovoljan da pogurne gotovo sve zemlje svijeta u nova istraživanja koja su posljedično dovela do napretka tehnologije.

- Ekspedicija na Mjesec bila je najveći tehnološki napredak do kojega je dovela svemirska utrka. To sve je dovelo do toga da danas pod normalno imamo satelite koji nam osiguravaju telekomunikacije, meteorološke prognoze, navigaciju, istraživanje resursa i praćenje klimatskih promjena - rekao je Radonić.

Kao idući korak u svemirskoj trci naveo je gradnju održive baze na Mjesecu, a tek onda let na Mars. Kaže kako je svaka država svjesna ukoliko bude radila na svemirskoj tehnologiji da će to unaprijediti njezino gospodarstvo. Hrvatska je tu nažalost na začelju u Europi te se mora itekako potruditi da postane suverena članica Europske svemirske agencije. Bilo bi važno i da pošalje svoj satelit u Svemir te da i naše tvrtke sudjeluju u gradnji infrastrukture.

- Naši ljudi rade superprecizne instrumente, drugi pak imaju izvrstan softvere. Vjerujem da će naši mladi stručnjaci dobiti ulogu u međunarodnim okvirima - kaže Radonić.