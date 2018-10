Kako rade top noviteti koje je dobio Huaweijev Mate 20 Pro?

Huawei je u novi Mate 20 Pro ugurao cijeli niz noviteta zbog kojih su ga u dan dva nakon predstavljanja u Londonu mnogi obasipali hvalospjevima i uz njega lijepili etiketu 'mobitela godine'.

Jedan od glavnih aduta novog Matea je kamera koja je sada dobila puno veću širinu. I to zahvaljujući širokokutnoj leći koja je zamijenila monokromatsku. Radu kamere pomaže i dodatni AI čip u telefonu, a poradili su i na snimanju videa te unutar same kamere ugradili opciju mijenjanja raznih efekata, poput odličnog AI Colour.

U nastavku možete vidjeti i galeriju nekoliko fotografija snimljenih Mateom 20 Pro.

Animirana panda koja je u telefonu oživjela nakon što su na stolu skenirali plišanu igračku bila je jedna od glavnih atrakcija prezentacije u Londonu, no na našem testnom uređaju nismo je mogli isprobati. Očekuje se da će to stići sa sljedećom softverskom nadogradnjom.



Mate 20 Pro nudi nekoliko razina sigurnosti uz standardne PIN-ove i uzorke. Nova prednja kamera ima sada i dubinski senzor što bi načelno trebalo poboljšati sigurnost i preciznost, dok u praksi radi jako brzo. No velika je novost senzor otiska prsta koji se nalazi unutar samog ekrana, odnosno ispod stakla, nekih 5 centimetara od donjeg ruba telefona. Sam senzor treba držati nekih pola sekunde i nema onu trenutnu reakciju kao klasični senzori otiska prsta. No, radi se o novoj tehnologiji koja je za sada prisutna na tek nekoliko telefona. Očekuje se da će je sljedeće godine dobiti Samsungov S10, ali jednako tako i sljedeće generacije bi trebale donijeti veće i puno brže senzore, pa tako možemo očekivati da ćemo uskoro moći i laganim dodirom bilo kojeg dijela ekrana otključati uređaj li autorizirati neko plaćanje.

Baterija sada osigurava kapacitet od 4200 mAh, nešto više u odnosu na P20 Pro, ali ovdje su ugradili i opciju za još brže punjenje preko 40W punjača. Za samo pola sata punjenja, baterija bi trebala osigurati 70 posto kapaciteta ako ste krenuli od nule. Mate 20 Pro je dobio i podršku za bežično punjenje baterije, no tu je još bolja opcija za reverzibilno punjenje. To znači da telefonom možete puniti i druge uređaje koji podržavaju ovakav način punjenja baterija, pa tako telefonom možete puniti drugi telefon. No ovo će biti korisno i za punjenje satova ili slušalica koje će imati podršku za ovaj mod punjenja.

Mate 20 nastavlja niz telefona koji su ostali bez utora za slušalice koje se spajaju preko USB-C konektora, no pogled na donju stranu telefona otkriva i da nema rupica koje bi otkrile gdje je zvučnik. Razlog tomu je što je on unutar samog USB utora. Na taj način telefon ima jedan izlaz manje kroz koji može voda prodrijeti u kućište, a sam je prilično bogat za jedan mobilni zvučnik. Meni osobno odličan detalj je što glazba nema plastični zvuk.