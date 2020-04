Kao da je iz SF filma: Isprobali smo futuristički Galaxy Z Flip

Više nema sumnje, preklopni telefoni su tu i oni će oblikovati našu budućnost u sljedećim godinama, a to nam dokazuje i Samsungov Galaxy Z Flip. Naravno, danas su ti telefoni i dalje izvan dosega prosječnog kupca, no kao što je na predstavljanju Matea Xs rekao Huaweijev direktor Richard Yu, očekuje se da će za godinu-dvije ovi uređaji cijenom biti na razini današnjih flagship uređaj ili čak i jeftiniji.

Taj Mate Xs, ali i Galaxy Fold iz Samsunga pokazuju nam jednu viziju tih preklopnih uređaja, a s druge strane u Barceloni smo vidjeli i nekoliko uređaja na kojima radi TCL. Oni su pak prikazali koncepte u kojima se ekrani rasklapaju na tri dijela, ali i izvlače iz kućišta. No isto tako istaknuli su i da im se ne žuri i žele na tržištu biti kad će biti spremno da ovakvi uređaji budu masovno dostupni i na dovoljnoj razini.

Foto: Samsung

Samsungov drugi preklopni telefon slijedi sličan recept kao i Fold, međutim dolazi nam u puno praktičnijem pakiranju koje podsjeća na preklopne telefone prošlosti. Nekoliko dana s ovim telefonom pokazalo se kao prava zabava, jer opet možemo nekome lako zaklopiti slušalicu, a sam uređaj je dovoljno praktičan da ga koristite u svakom trenu. Kad ga zaklopite, u torbici će biti zaštićen, a stane i u praktično svaki džep. Ovakav dizajn pokazao se praktičnim i u brojnim drugim situacijama. Naime, odlična je stvar što možete ekran ostaviti pod kutem na stolu i bez ikakvih teškoća obaviti video poziv slobodnih ruku za neke druge zadatke.

Direktna usporedba specifikacija ovog telefona sa ostalim flaghsip uređajima pomalo je nezahvalna jer veliku ulogu u cijeni ovog telefona igra sam mehanizam otvaranja, ovaj savitljivi ekran i sve te inovacije koje su u njega uložene. Huaweijev Yu je tako priznao da oni na svakom Mateu Xs gube novac.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Z Flip tako dolazi sa 6,7-inčnim AMOLED ekranom (1080 x 2636), a tu je i vanjski ekran dijagonale 1,1 inča. Taj dodatni ekran nije praktičan kao onaj na Foldu, jer ovaj će samo poslužiti za prikaz notifikacija, a možete recimo koristiti ga i kod snimanja selfija vanjskim kamerama - ako baš morate. Što se glavnog ekrana tiče, nakon par dana korištenja djeluje prilično uvjerljivo i izdržljivo iako se tu nalazi iznimno tanak sloj stakla, koje je gotovo savitljivo kao i plastika, iako pitanje je kako će taj ekran izgledati za godinu, dvije. Još jedna razlika u odnosu na većinu telefona je u tome što je ekran prilično uzak i kod gledanja videa ostat će vam crni rubovi s lijeve i desne strane u većini slučajeva.

Što se hardvera tiče, tu je Snapdragon 855+ s Adreno 640 grafikom te 8/256 GB memorije. U praksi je to dovoljno za većinu zadataka, no ovogodišnji standardni uređaji nude više snage, ali i 5G. No, budimo realni - ovaj telefon se više bira srcem, nego čistim specifikacijama na papiru.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Samsung je na ovaj telefon ugradio dvije vanjske kamere od 12 megapiksela. Standardna ima f/1.8 otvor blende, a širokokutna f/2.2. Pri vrhu ekrana nalazi se i selfie kamera od 10 megapiksela (f/2.4). Sve mogu snimati 4K video.

Kapacitet baterije je 3300 mAh, a telefon se puni preko punjača od 15W, što je u odnosu na 45W kod nekih top modela prilično sporo. Međutim, ovaj kapacitet bi trebao izdržati kroz cijeli dan korištenja i u principu je dosta dobro, s obzirom na dimenzije i format telefona.