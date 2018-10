Kao svemirski brod na cesti: Baš svi opsjedaju Audijev Q8

Novi Q8 je automobil koji jednostavno privlači poglede. Po reakcijama i pogledima tisuća ljudi na koje smo naišli tijekom tjedan dana testa bilo je jasno da im je ovaj auto odmah postao predmet želja.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Naravno, radi se o željama koje većini nisu ostvarive, Q8 je auto za milijunaše, no zašto ne maštati. Pogotovo kad je stvar o kojoj maštamo tako zavodljiva. U svakom pogledu Q8 je najimpresivniji auto koji je ikad izašao iz Audijevih tvornica. Pet metara dugačka i čak dva metra široka grdosija izrazito agresivnog i sportskog izgleda fantastično izgleda iz kojega god kuta je pogledali, a isti dojam ostaje i kad uđete u vozilo. Unutrašnjost je prilično generična, i novi A6, A7 i A8 izgledaju vrlo slično iznutra, no svejedno impresionira. Ispred vozača su vrhunski digitalni instrumenti s mnoštvom funkcija, a kabinom dominiraju dva velika središnje smještena zaslona osjetljiva na dodir kojima se upravlja većinom funkcija i koji zamjenjuju većinu tipki, pa tako i one za klima-uređaj.

Iako je Q8 svojevrsni sportski SUV sa stražnjim dijelom u stilu kupea, auto je izuzetno prostran. Na stražnjoj klupi je obilje prostora, a u prtljažnik stane 605 litara.

U vožnji je Q8 prava simfonija na kotačima. Iza oznake 50 TDI krije se zapravo trolitreni V6 dizelski motor s raskošnih 286 KS. Dovoljno da 2,2 tone tešku grdosiju pretvori u pravog sprintera. Kako drukčije opisati ubrzanje do 100 km/h za samo 6,3 sekunde. I maksimalna brzina od 245 km/h je fascinantan podatak, no još više impresioniraju sama vozna svojstva. Zahvaljujući odličnom zračnom ovjesu, automobil može biti iznimno udoban ili sportski “zategnut”, a upravljanje stražnjim kotačima čini ulaze u zavoje još preciznijima. Zbog toga Q8 može biti zabavan u vožnji. Ipak, njegov omiljen teren je otvorena cesta ili autocesta, gdje je kralj zbog spoja performansi i vrhunske udobnosti, dodatno naglašene dobrom zvučnom izolacijom.

Audijev izlet u klasu ekskluzivnih “coupe SUV-ova” pun je pogodak. Prema našemu mišljenju, Q8 je impresivniji od glavnih konkurenata, X6 i GLE Coupea.

Golemi kotači

Ovo je bilo prvi put da smo testirali auto s kotačima promjera 22 inča. Impresivni naplaci stoje gotovo 15.000 kuna, a ako ne odaberete paket S-line, cijena im se penje na 38.960 kuna. S-line paket stoji više od 47.000 kuna, pa je odmah jasno odakle se nakupilo gotovo 250.000 kuna dodatne opreme.

Digitalni raj

Digitalni instrumenti preko cijelog ekrana mogu prikazivati karte navigacije s Google satelitskim snimkama okoliša. Dva središnja zaslona čine Audi MMI touch sustav, koji smo već upoznali na modelima A6, A7 i A8. I instrumenti i MMI zasloni dio su serijske opreme na Q8.

TVORNIČKI PODACI

masa: 2230 kg

dimenzije: 499x200x171 cm

obujam: 2967 ccm

snaga: 210 kW/286 KS

0-100 km/h: 6,3 s

najveća brzina: 245 km/h

potrošnja: 6,6 l/100 km

cijena: 991.122 kn (testni model) 749.992 kn (osnovni model)

Audi Q8 50 TDI Quattro Comfort u opremi ima 22” naplatke, paket S-line, zračni ovjes, upravljanje stražnjim kotačima, sjedala u kombinaciji koža-alcantara