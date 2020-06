Karlo (16) smislio je kavez koji štiti od potresa: Žele ga i stranci

Mladi Zagrepčanin Karlo Bočkaj (16) u nedjeljno jutro 22. ožujka izletio je van iz svog doma bosonog i u pidžami nakon razornog potresa koji je pogodio Zagreb. Kasnije je smislio genijalno rješenje kako se zaštiti

<p>Nešto malo prije šest sati ujutro 22. ožujka stanovnici Zagreba izbezumljeni, uplašeni, šokirani istrčali su iz svojih stanova i kuća na ceste, livade i dvorišta. Nekoliko minuta trebalo im je da shvate što se događa. U tih nekoliko sekundi puno ljudi ostalo je bez krova nad glavom i nemaju više svoj dom. U to nedjeljno jutro iz kreveta ih je izbacio strahoviti potres magnitude 5.8 stupnjeva.</p><p>Među njima je bio i <strong>Karlo Bočkaj (16)</strong>, koji je s bakom i djedom, bosonog i odjeven samo u pidžamu 'izletio' van spasiti živu glavu. Uz sve nedaće za vrijeme borbe protiv koronavirusa, još je počeo padati i snijeg. Smrznuli su se. Idućih nekoliko tjedana metropolu je zatreslo još više od stotinu puta. Ti potresi bili su manjeg intenziteta, ali dovoljni za neprospavane noći, iskakanja iz kreveta i traume. To je potaknulo ovog mladog Zagrepčanina na razmišljanje kako se zaštititi i ne trčati glavom bez obzira izbjegavajući gromade koje padaju sa svih strana. Crtao je, dizajnirao i smislio genijalno rješenje - <strong>zaštitni kavez </strong>kakav se primjenjuje u automobilizmu. U kavez se može, primjerice, staviti krevet. Ili mali ured, radni stol sa stolicom i biti siguran kad počne tresti.</p><p>Koristio je program za 3D modeliranje Rhinoceros i došao do dizajna iz kojeg se rodio <strong>Xocage. </strong></p><p>- Poslije potresa nije bilo škole i imao sam laganu traumu od potresa i vremena na pretek. Razmišljao sam o tome što napraviti da se ne moram dizati iz kreveta prilikom sljedećeg potresa i zanimao se za rally automobile koji imaju roll cage za zaštitu vozača. Tu sam shvatio da bi se oko kreveta mogao napraviti roll cage i nacrtao sam prvu skicu - rekao je Karlo za portal zimo.hr. </p><p>Kavez je potom trebalo izraditi pa je udružio snage sa Želimirom Matićem iz Buba interijera. Na prvom prototipu radili su tri tjedna. Sve je vrlo jednostavno, a iznimno učinkovito. </p><p>- Sastoji se od cijevi za skelu promjera 48 milimetara i debljine stjenke tri milimetra. Sastavlja se spojnicama za skelu i jednim okastim ključem broj 22 - pojašnjava Karlo dodajući kako izrada konstrukcije nije niti skupa.</p><p>- Cijena čelične kontrukcije i spojnice je oko 6.000 kuna. Kevlarska mreža koja ide na krov je oko 1000 kuna. Sastoji se od 12 dijelova, koji su jednostavni za prenošenje, a za sastavljanje je potrebna samo jedna osoba - kaže ovaj mladić dodajući kako bi prototip njihovog Xocagea trebao <strong>izdržati rušenje i zgrade od pet katova.</strong></p><p>A već su im se javili i prvi kupci, a kako nam kaže Buba, zainteresiranih ima diljem svijeta. </p><p>- Što se kupaca tiče, u izradi su već dva za prve kupce. Jedan kupac je tražio protupožarni aparat, a pod madrac će staviti torbu za hitne slučajeve, svoje ronilačke boce i regulator - kaže Karlo dodajući kako su skice objavili na instagramu pa si svatko sam može izraditi ovaj kavez za zaštitu. </p><p>- Nismo zaštitili dizajn jer nam je želja da ljudi koriste naš dizajn i osiguraju si "super čvrsti" krov nad glavom. Nije nam cilj zaraditi nego pružiti miran san ljudima. Zato smo koristili open source materijale i objavili nacrte - kaže Karlo. </p><p> </p>