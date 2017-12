Kartica čuda čini: Koliko donosi u borbi protiv horda orkova?

Shadow of Mordor prije tri godine bio je iznenadni hit koji je donio nemesis sustav i odlične borbe u kojima su protivnici mogli mijenjati uloge i činili igru puno zanimljivijom, a igra je bila i dobar benchmark za grafičke kartice. Ove godine stigao nam je novi nastavak u Middle Earth serijalu, Shadow of War, kojeg smo odlučili isprobati u našoj usporedbi stare i nove grafičke kartice, a radi se o Nvidijinim popularnim karticama GTX 960 i 1060.

Kao što smo spomenuli u usporedbi kroz Tom Clancys: Division, podaci sa Steama pokazuju kako se čak 75 posto svih igrača igra u Full HD rezoluciji (1920x1080), a pogled na najpopularnije grafičke kartice pokazuje da nije svima prioritet imati najsnažniju GTX 1080 karticu, već kako žele igre koje rade glatko i bez trzanja. Najpopularnija je i dalje starija GTX 750 Ti, no slijede ju GTX 960 i 1060. S obzirom na ono što može isporučiti i koliko košta, GTX 1060 je s razlogom i najzastupljenija kartica iz 10xx serije, u što smo se uvjerili i kroz igranje Shadow of War.

Činjenica je da nemamo svi najnovija i najsnažnija računala, ali developeri iz Monolitha pobrinuli su se da uz nekoliko klikova kroz postavke skoro svi mogu imati igru koja se 'vrti' barem kao konzolaška verzija, odnosno relativno je lako dobiti zadovoljavajuće performanse. Tako i ako pustite da vam sustav optimizira postavke igre, imat ćete dosta 'lufta' da još neke detalje podignete i da i dalje budete zadovoljni kvalitetom slike.

Autori igre kao minimalne zahtjeve navode i5 procesor (25550K), 8GB RAM-a i GTX670/Radeon HD7950, dok je preporučena konfiguracija i7 (3770) uz 16 GB RAM-a te GTX 970 ili 1060 ili Radeon 290X/480.

Naša testna konfiguracija bila je kao i kod Divisiona:

Intel Core i5-4570 (3,2 GHz)

14 GB RAM (DDR3 @1330 MHz)

Windows 10, 240 GB ADATA SSD

Tijekom isprobavanja Shadow of Wara pokazalo se da jača grafička kartica poput GTX 1060 može nadomjestiti slabiji hardver i i5 procesor koji se navodi u minimalnim zahtjevima i to kako...

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Dok smo igrali igru na ultra postavkama na testnoj konfiguraciji i sa 1060 grafičkom karticom, igra je u benchmarku imala prosjek od 59 fps. Inače radi se o sekvenci koja traje otprilike minutu kako bi vam pokazala najjače elemente igre. Tijekom same igre Fraps je pokazivao oko 52 fps kad smo igrali sa 1060, što je i više nego dovoljno za ugodno igranje. Ok, nije baš na 60 fps, ali za one koji pate na maksimalni grafički doživljaj, ovo će biti sasvim dobro. Sad, na stranu što igra u nekim detaljima animacije pati za ostalim top naslovima danas, pa tako likovima kosa izgleda kao slijepljena masa, svi ostali efekti neće razočarati. Kad smo to pokrenuli na slabijoj 960 grafičkoj kartici, stvari su bili kudikamo drugačije. Igra je na benchmarku imala 31 fps, a tijekom igre fraps je pokazivao 34 fps. U konačnici je to bilo na rubu ugodne igrivosti. Pad frameratea nije bio toliki kad ste sami prolazili kroz neke dijelove mape, ali ako bi orkovi navalili na vas, trzanje je bilo više nego očito i jednostavno ste prisiljeni značajno spustiti kvalitetu. Naimeova je igra na najvišim postavkama jako 'gladna' RAM-a i računala sa većom količinom radne memorije imat će veliku prednost, ako želite igrati na vrlo visokim ili ultra postavkama.

Kad smo spustili malo zahtjeve igre na 'very high', grafički nije bilo neke ogromne razlike, ali benchmark je pokazivao još veći rast frameratea - na 65 fps, a tijekom igre fraps je izbacio 70 fps na GTX 1060. Igra je ovdje išla iznimno glatko, a situacija je bila bolja i što se tiče starije grafičke kartice. GTX 960 je tako izbacio 41 fps u benchmarku, a tijekom igre prosjek je bio oko 39 fps, što je nešto bolje nego na ultra postavkama, međutim i dalje je u trenucima bilo vidljivo zastajkivanje.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Igranje na srednjoj razini postavki nudi još nižu kvalitetu prikaza, ali ovdje nema mjesta zastajkivanju i nekom osjetnom padu, bez obzira na karticu s kojom se igrate. Kod 1060 tako je benchmark izbacio 98 fps, a tijekom igranja prosjek je bio 91 fps uz horde orkova koje su padale bez ikakve muke. No, ovdje je bilo vidljivo kako neki efekti poput wraith skillova izgledaju siromašnije. S druge strane, i benchmark na GTX 960 je pokazao bolji rezultat od 59 fps. Tijekom same igre fraps je izbacivao oko 61 fps, no ono što je ovdje smetalo je iscrtavanje dijelova mape u daljini i teksture koje su izgledale plošnije.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Inače, ova igra ima opciju za 'dinamičko podešavanje rezolucije', a radi se o opciji da zadržite konstantu razinu performansi tako što će igra prilagoditi rezoluciju u realnom vremenu, ovisno o zahtjevima same igre, a vi možete odrediti i koji će biti minimum. Dodatna dobra strana postavki je šest razina kvalitete i info ekran s desne strane koji će vam pokazati koliko opcija koju ste uključili utječe na resurse vašeg sustava.

Sve u svemu, GTX 1060 i ovdje pokazuje svu moć i nova tehnološka rješenja kojima dominira nad GTX 960 i omogućuje i više nego ugodno igranje na Full HD rezoluciji.