Kilogram nije što je nekad bio: Sad ćemo ga drugačije računati

Znanstvenici su jednoglasno složili oko toga da je potrebno promijeniti definiciju kilograma. Prema svemu sudeći, metalni valjak slitine platine i iridija, Le Grand K koji se čuva na sigurnom pod ključem u trezoru u Parizu i proglašen je službenim kilogramom, ide u mirovinu.

Umjesto toga, sudionici Generalne konferencije za utege i mjere iz 60 zemalja koji su se okupili u Versaillesu u Francuskoj proglasili su novu službenu definiciju kilograma, piše The Independent.

Kao što se već pisalo, kilogram, oznaka 'kg', SI-ova jedinica za masu, definirat će se tako da to bude fiksna numerička vrijednost Planckove konstante 'h' u iznosu 6.62607015 × 10-34 kada se to izražava u jedinici 'J', koja je jednaka kgm2s-1, gdje su metar i sekunda definirani izrazima c i ∆νCs.

Planckova konstanta sada i zauvijek bit će postavljena kao 6.62607015 × 10-34 m2 kg/s. A onda iz te vrijednosti znanstvenici mogu izvesti masu kilograma.

Ovakva redefinicija trajala je desetljećima jer je Planckova konstanta sićušna, počinje sa zarezom iza kojega slijede 34 nule i mora ju se računati sa supersićušnom razinom pogreške.

Taj zadatak iziskuje pažljivo mjerenje s nevjerojatno kompliciranim strojem, nazvanim Kibbleov balans, kao i s ekstremno okruglom sferom silicija, piše Express.



The world just redefined the kilogram https://t.co/JWZPjdjHv3 via @voxdotcom — Gillian Godsell (@gilliangodsell) November 16, 2018

Konačno prihvaćanje odluke o novoj definiciji kilograma pozdravljeno je gromoglasnim pljeskom.

- Odlučivanje je prošlo jednoglasno, nadam se da će takvo glasovanje biti moguće i u budućnosti za mnogo drugih stvari na svijetu - izjavio je profesor Sebastien Candel, predsjednik francuske Akademije znanosti, koji je nadgledao proceduru glasovanja.

Istaknuo je da ljudi neće osjetiti ovu promjenu u svakodnevnom životu, ali da nova definicija pruža čvršći temelj za preciznije mjerenje i donosi veću stabilnost za znanstvena istraživanja i znanstvene radove.