Kina namjerava voditelje vijesti zamijeniti virtualnim lutkama

Kineska državna novinska agencija Xinhua predstavila je digitalnog voditelja vijesti. Nije sasvim jasno koja su tehnologiju koristili, no sasvim sigurno je na tragu najnovijih napredaka na području strojnog učenja. Čini se da je Xinhua koristila snimku čovjeka i zatim napravila animaciju dijelova njegovih usta i lica te na taj način pretvorila živog voditelja u virtualnu lutku.

Kombiniranjem virtualnog voditelja sa sintetiziranim glasom Xinhua može programirati voditelja za čitanje vijesti daleko brže nego korištenjem tradicionalnom CGI tehnologijom (kreiranje digitalnih likova), piše TheVerge.

Kako javlja Xinhua i South China Morning Post, dva voditelja - jedan koji vijesti 'čita' na engleskom i jedan na kineskom jeziku napravljena su u suradnji s kineskom tehnološkom kompanijom Sogou, koja je stvorila istoimenu tražilicu (svojevrsni kineski Google) i izrazito su fokusirani na razvoj glasovne tražilice.

