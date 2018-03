Kineska postaja mogla bi pasti na Zemlju najranije u četvrtak

Kineska svemirska postaja Tiangong-1 koja nekontrolirano pada iz Zemljine orbite, u sljedećih nekoliko dana raspast će se u atmosferi i pretvoriti u gomilu svemirskog smeća s dijelovima koji potencijalno mogu pasti na kopno i u naseljena područja.

Najnovije prognoze o konačnoj vatrenoj sudbini svemirske ovih dana je objavila neprofitna organizacija Aerospace. Oni predviđaju kako će postaja ući u atmosferu oko 1. travnja s odstupanjem od tri dana, što znači da bi najranije mogla pasti u četvrtak, 29. ožujka.

Foto: CMSA

Ogromna vrućina i pritisak koji će nastati ulaskom u atmosferu razorit će letjelicu tešku oko 9 tona, no moguće je da će dijelovi letjelice preživjeti prolazak i pasti na Zemlju. Inženjer Bill Ailor za Business Insider je pojasnio kako je to mogućuje jer je postaja dizajnirana sa zaštitnim slojevima, poput luka. Tako su istražitelji uspjeli doći i do ispravnog računala nakon nesreće shuttlea Columbije 2003. godine.

Zašto je teško pogoditi gdje će pasti postaja?

Tiangong-1 u svemir je poletjela 2011. godine i radi se o laboratoriju dugom 10 metara koji je uspješno obavio misije, a već ga je naslijedila i postaja Tiangong-2 u kineskim planovima za ispitivanje razvoja modularnih stanica i vlastite postaje. No, Kina je 2016. godine izgubila kontrolu nad letjelicom koja je počela gubiti visinu.

Brzina, smjer, visina letjelice, ali i solarna aktivnost faktori su u prognoziranju, pa će još detaljniji podaci biti dostupni i u sljedećim danima. Naime predviđanje pada letjelice uključuje mnoge nesigurnosti, poput razlike u gustoći zraka u gornjim slojevima atmosfere (na što utječe solarna aktivnost), nepoznanice oko orijentacije letjelice i točne mase te sastava, ali i nepoznati podaci o točnoj lokaciji i brzini.

Dijelovi postaje koji bi mogli preživjeti, mogu pasti u zonama širokim nekoliko stotina kilometara koje se nalaze na rubovima područja iznad kojeg je letjela postaja. Na karti ispod su onazčeni žutom bojom.

Foto: Aerospace

U najgorem scenariju, a to je opcija da komad postaje pogodi nekog u ovoj žutoj zoni, izgledi su milijun puta manji od izgleda za dobitak na lotu. U povijesti svemirskih letova nitko nije ozlijeđen udarom nekog svemirskog smeća koje je palo iz orbite. Najveći su izgledi da će Tiangong-1 pasti iznad oceana koji pokriva 71 posto površine našeg planeta.