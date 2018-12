Što će tamo naći? Kinezi prvi stižu na tamnu stranu Mjeseca

Kineska sonda Chang'e-4 ušla je u nedjelju ujutro u planiranu orbitu kako bi se pripremila za prvo slijetanje na tamnu stranu Mjeseca, objavila je Kineska svemirska agencija, ali još nisu objavili kad će sonda sletjeti.

