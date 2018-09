Kuda ide ovaj svijet? Kamere će nadzirati i ocjenjivati ljude...

Kina do 2020. godine planira uvesti real-time sustav ocjenjivanja i rangiranja svojih građana na temelju njihovog ponašanja. Istinski jeziva vijest snažno podsjeća na zaplet jedne od epizoda serije Black Mirror - distopijske budućnosti u kojoj se ljudi međusobno ocjenjuju preko društvene aplikacije.

Komunistička partija Kine svoj sustav nazvala je svoj sustav društveni rejting, a ocjenjivanje ponašanja 1,4 milijarde kineskih građana omogućit će im umjetna inteligencija i ukupno 600 milijuna kamera postavljenih na javnim mjestima. Partija tvrdi da će sustav biti potpuno funkcionalan do 2020. godine.

Najbolje ocijenjeni građani dobivat će VIP tretmane na aerodromima, imat će pravo na jeftinije kreditiranje, neće morati ostavljati depozite u hotelima i za iznajmljivanje automobila i imat će pristup elitnim sveučilištima.

Kinezima će doprinosi lokalnoj zajednici i kupnja kineskih proizvoda donositi bodove. S druge strane, izbjegavanje plaćanja poreza, pušenje na mjestima gdje pušenje nije dozvoljeno i kupovina proizvoda u supermarketima na koje država ne gleda blagonaklono - primjerice alkohola ili videoigri - bit će penalizirano, pa će im samim time pasti društveni rejting.

Is this our nearest #future ?China already approved experiment called Social Credit Score, very similar to Black Mirrow series concept, where people are judged depending on their score given by others. Is this a threat to privacy or a benefit to scan info about anybody you meet? pic.twitter.com/MIFvYPXPwq