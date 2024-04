Kineski poluvodiči i zelena tehnologija pod povećalom EU-a

EK navodi pojedinosti o 'neravnopravnosti' u kineskim sektorima telekomunikacijske opreme, proizvodnje poluvodiča i željezničke opreme, obnovljivih izvora energije i električnih vozila. Popis i dalje obuhvaća sektore proizvodnje čelika, aluminija, kemikalija i keramike, koji su uvršteni još 2017. godine.

"Neravnopravnost" uključuje sudjelovanje kineske države u izradi poslovnih planova koji bi trebalo jamčiti ostvarivanje zadanih gospodarskih ciljeva, ulogu poduzeća u državnom vlasništvu, povlašteni pristup zemljištu, radnoj snazi, sirovinama i energiji i državnu potporu.

EU sastavlja izvješće samo za sektore u Kini, koje bi europskim kompanijama trebalo pomoći pri podnošenju pritužbi na damping, prodaju proizvoda po cijenama nižim od troškova proizvodnje.

"(To) bi se moglo protumačiti kao poziv sektorima koji još nisu podijeli pritužbu o dampingu da to naprave", zaključuje Laurent Ruessmann iz odvjetničke tvrtke specijalizirane za trgovinu Ruessmann Beck & Co.

EK godišnje otvara desetak istraga zbog sumnje o dampingu, većinom u uvozu proizvoda od čelika, a sada pokušava zaštititi europske tvrtke od jeftinog uvoza iz kineskog sektora čistih tehnologija.

Ako EK istragom utvrdi da su cijene i troškovi proizvodnje kineskih proizvoda 'umjetno' sniženi, može uvesti antidampinške carine.

Većini kineskih sektora, uključujući onaj proizvodnje električnih vozila, Bruxelles spočitava prekomjerne proizvodne kapacitete, koji igraju istaknutu ulogu i u posjetu američke ministrice financija Janet Yellen Kini.