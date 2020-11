Koje su najbolje zimske gume?

OBAVEZNE OD 15.11. Po hladnom auto teže stane s ljetnim gumama, pa u slučaju nesreće možda osiguranje neće platiti odštetu. Zimsku opremu prema zakonu morate imati od ove nedjelje

<p><a href="https://www.24sata.hr/tech/od-nedjelje-je-obavezna-zimska-oprema-savjetujemo-vam-kako-izbjeci-guzve-kod-vulkanizera-727706" target="_blank"><strong>Od 15. studenog, odnosno od ove nedjelje do 15. travnja iduće godine</strong></a> na većini najvažnijih cesta u unutrašnjosti Hrvatske obavezna je upotreba zimske opreme.</p><p><a href="https://www.24sata.hr/tech/od-nedjelje-je-obavezna-zimska-oprema-savjetujemo-vam-kako-izbjeci-guzve-kod-vulkanizera-727706" target="_blank"><strong><<< Savjeti: Kako izbjeći gužvu kod vulkanizera >>></strong></a></p><h2>Test guma: Koje su najbolje?</h2><p>Hrvatski autoklub sa svojim partnerima testirao je 16 zimskih guma dimenzija 205/55 R16 oznake brzine T do 190 kilometara na sat. Ta dimenzija guma najviše se koristi jer je na mnogim autima, kao što su Ford Focus, Hyundai i30, KIA Ceed, Mazda 3, Renault Megane, VW Golf, Peugeot 308, Citroën C3 i C4, Opel Astra, Fiat 500L i Tipo, Honda Civic, Toyota Corolla, Mini, Audi A3, BMW serija 1, 2 i 3, Mercedes klase A, B i C...</p><h2>Niti jedna guma nema maksimalnu ocjenu</h2><p>Rezultati testiranja pokazali su da nijedna guma nije zaslužila maksimalnu ocjenu izvrstan, ali se njih pet vrlo preporučuju. To su japanski Bridgestone, s modelom Blizzak LM005, francuski Michelin Alpin 6 te Dunlop, Hankook i Maxxis.</p><p>Sedam modela se preporučuje - Falken, Continental, Goodyear, Sava, Toyo, Pirelli i Giti, Semperit se djelomično preporučuje, a King Meiler i Tristar se ne preporučuju, no ta dva modela su kod nas slabo poznata.</p><p>Ispitivače je oduševio Bridgestone Blizzak LM005 u vožnji u mokrim uvjetima, ali te gume imaju najkraći životni vijek, pa su prikladnije za one koji zimi rade manje kilometara. Dunlop Winter Sport 5 i Hankook i*cept RS2 rubno su zavrijedili ocjenu dobar na suhom. Maxxis Premitra Snow WP6 je bila nešto stabilnija na suhom i mokrom nego na snijegu, gdje je ocjenu dobar izborila na granici zadanih kriterija. Sedam guma koje se preporučuju su nižu ukupnu ocjenu dobile zbog nedostataka na suhoj podlozi.</p><p>Nakon Bridgestone Blizzak LM005, pobjednika obog testa, Continental WinterContact TS860 ostvario je drugi najbolji razultat na mokroj podlozi, gdje su se još iskazali Goodyear UltraGrip 9+ i Pirelli Cinturato Winter.</p><p>Semperit Speed-Grip 3 može se samo djelomično preporučiti zbog nedostataka na suhom, ali je bio dobar na mokrom te u Top 3 na snijegu, iza Goodyear UltraGrip 9+ i Pirelli Cinturato Winter, objavio je Hrvatski autoklub.</p><p>U tablici smo naveli okvirne cijene guma za plaćanje gotovinom koje smo našli na našem tržištu, a sve su oznake brzine T, kao i u testu, osim Sava Eskimo HP2, koje nismo našli oznake T nego su H, za brzine do 210 kilometara na sat, i obično su malo skuplje od T.</p><h2>Kod nas Sava među najprodavanijama</h2><p>Kod nas su Sava gume među najprodavanijima jer imaju povoljnu cijenu, a na testovima su obično u sredini. Tako su i sad, preporučuju je jer je rubno dobra na snijegu, dobra na ledu, troši malo goriva i dobra je po trajnosti. No kod nje su uočili nedostatke na suhom i mokrom, zbog čega je smanjena ukupna ocjena, i malo je bučnija guma.</p><p>Pri kupnji guma treba obratiti pažnju i na to koliko su stare jer guma stajanjem gubi elastičnost. Novom se smatra ona stara do pet godina, a može se upotrebljavati još pet, ukupno deset godina od datuma proizvodnje koji piše na gumi.</p>