Vladari hrvatske IT scene: 'Cilj nam je stići do milijarde ljudi!'

I našim radnicima bilo je važno da sve ostane isto, a Stillfront je dosad preuzeo 14 studija. Njima nije u cilju dovesti svoju upravu, oni žele da mi nastavimo raditi kao dosad, rekao je Sumina iz Nanobita

<p>Hrvatski IT sektor u posljednje vrijeme postiže brojne uspjehe. Među najnovijima su oni Infinuma koji će surađivati s Porscheom oko razvoja njihovog softvera te uspjeh Nanobita kojeg je za nevjerojatnu svotu od 148 milijuna dolara kupio švedski Stillfront.</p><p><strong>Alan Sumina</strong>, jedan od dvojice osnivača Nanobita, s 20 godina odustao je od nastavka studiranja na zagrebačkom FER-u, a otkriva kako su započeli s fitness aplikacijom za američko tržište s kojom su zaradili prvi milijun.</p><p>- Krenuli smo 2008. godine i htjeli smo biti samostalni, neovisni i raditi ono što volimo. Nismo mislili da će biti ovako kako je sada - rekao je u <a href="https://vijesti.hrt.hr/659962/otvoreno-tajna-uspjeha-it-i-industrije-racunalnih-igara-u-hrvatskoj" target="_blank">HRT-ovoj emisiji Otvoreno</a>.</p><p><strong>Tomislav Car</strong> iz Infinuma otkrio je kako su on i suradnici bili klinci koji su voljeli programirati, a onda su shvatili kako u tome postoji mogućnost početka poslovanja, a<strong> Damir Sabol</strong>, osnivač Photomatha i Iskona otkriva kako je bilo situacija gdje je potonja tvrtka jedva preživjela:</p><p> - Iskon smo prodali T-comu. Nije mi žao. Odradio sam svoje i čak sam se malo i zasitio. Bilo je intenzivno iskustvo. </p><p><strong>Matija Žulj</strong> iz Agrivija je krenuo s poljoprivrednom aplikacijom koja pomaže poljoprivrednicima da donose pametne i bitne odluke koje su im bitne za bolji profit. Istaknuo je da imaju 40-ak zaposlenih, te nekoliko desetaka tisuća korisnika u više zemalja svijeta. </p><p>- Radimo impact na više od milijun ljudi indirektno, a vizija nam je doći do milijardu - rekao je Žulj.</p><p>Žulj je naglasio važnost stalnog stvaranja novog proizvoda kako bi tvrtka ostala relevantna korisnicima te otkrio kako zasad ne misle ići van svoje poljoprivredne domene.</p><p>Sumina je pričao i o preuzimanju Stillfronta. Naglasio je kako je jedna jako bitna stavka ta što se u poslovanju tvrtke ništa ne mijenja.</p><p>- I našim radnicima bilo je važno da sve ostane isto, a Stillfront je dosad preuzeo 14 studija. Njima nije u cilju dovesti svoju upravu, oni žele da mi nastavimo raditi kao dosad - objasnio je za <a href="https://vijesti.hrt.hr/659962/otvoreno-tajna-uspjeha-it-i-industrije-racunalnih-igara-u-hrvatskoj" target="_blank">HRT</a>.</p><p>Predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH Zvonimir Frka-Petešić ispričao je anegdotu iz Kine u kojoj je iznenadio tamošnje biznismene Sabolovom aplikacijom Photomath koja sama rješava matematičke zadatke. Kinezima je bilo žao što nemaju takav proizvod...</p>