Krenulo kao šala: Sad bi vam u nos slali mirise preko interneta

Google je prije pet godina kao prvoaprilsku šalu predstavio Google Nose, tražilicu mirisa koja je u svojoj bazi imala više od 15 milijuna mirisa. No, ova šala bi mogla postati i dio stvarnosti - nekad.

Tim znanstvenika u Maleziji napravio je uređaj koji vam može kroz nos poslati slabi električni impuls prema mozgu i aktivirati osjet njuha. Da bi to napravili, moraju vam gurnuti elektrodu u nos kako bi njome došli do živca.

Znanstveni tim vodi Kasun Karunanayaka, a kako se navodi, cilj im je napraviti višeosjetilni internet. Svoj rad temeljili su na ranijim istraživanjima koja su ukazivala na mogućnost da bi mogli osjetiti mirise kroz električnu stimulaciju, a to su onda iskoristili kako bi eksperimentirali s različitim uzorcima stimulacije kroz nos. Angažirali su niz volontera kojima su gurali cjevčice u nos i potom mijenjali količinu i frekvenciju struje sve dok nisu pouzdano imali blage reakcije.

Karunanayaka je za IEEE rekao kako su ljudi uglavnom reagirali navodeći da osjećaju miris kemikalija, a neki su rekli da su osjetili voćne, slatke ili drvenaste mirise.

Ljudi uobičajeno osjete miris kad su te stanice stimulirane kemijskim sastojcima te šalju impuls prema mozgu. U ovom pokusu, znanstvenici su stanice direktno stimulirali električnom energijom. Karunanayaka kaže i kako su brojni ljudi nakon prvih testova odustali jer ga nisu mogli podnijeti.

Tim surađuje i sa japanskim startupom Scentee koji radi na gadgetu za telefone koji može proizvesti mirise. Naravno, velik izazov za cijeli projekt bit će razvoj senzora koji će bežično moći primiti impulse, a dug će put biti i do razvoja standardnih impulsa koji bi za određeni miris kod svih ljudi imali istu reakciju, prenosi The Next Web. No, u svakom slučaju ideja bi mogla u budućnosti pomoći ljudima koji su izgubili osjet njuha.