Krivili su Autopilot, a vozačica priznala da je bila na mobitelu

O nesreći u kojoj se Teslin Model S zabio u kamion dok je automobil vozio na Autopilotu već su iskrsnuli neki zanimljivi detalji. Prema izvješću koje je objavila policija, a koje uključuje podatke iz računala smrskanog automobila, vozačica je volan primala u ruke tek kada bi auto signalizirao opasnost.

Vozačica je naime priznala policiji da je neposredno prije sudara u rukama imala pametni telefon, pa je na kočnicu stala doslovno trenutak prije nego što se zabila u vatrogasni kamion, prenosi Engadget.

Konkretan slučaj zorno dokazuje kako mnogi vlasnici Tesle ne razumiju čemu služi i kako radi tehnologija Autopilota. Možda je zbog nazivlja tehnologije, no evidentno je da mnogi ne razumiju da Tesla još nije potpuno samovozeći automobil - Autopilot je u svojoj sadašnjoj verziji tek asistent u vožnji i od vozača se traži da imaju ruke na volanu kako bi mogli preuzeti kontrolu nad vozilom u svakom trenutku. I ranije istrage nesreća u kojima su sudjelovali Teslini automobili pokazale su da u trenutku sudara vozači nisu držali ruke na volanu.

Povodom nesreće na Twitteru se prije nekoliko dana oglasio Elon Musk. Istaknuo je da je nesreća u Tesli koja je rezultirala jedino slomljenim gležnjom završila na naslovnicama svih novina, a nitko ni ne spominje da je 40.000 ljudi samo prošle godine poginulo na američkim cestama.

What’s actually amazing about this accident is that a Model S hit a fire truck at 60mph and the driver only broke an ankle. An impact at that speed usually results in severe injury or death.