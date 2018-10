Kupnja novog ljubimca: Leasing je povoljniji nego auto na kredit

Poželi li netko kupiti novi automobil, a nema toliko gotovine, istražili smo što se najviše isplati.

Za primjer smo uzeli prosječan obiteljski auto, najjeftiniju Škodu Octaviju, koja stoji 137.947 kuna.

Na kalkulatorima banaka na internetu potražili smo izračune i rate nenamjenskoga kredita uz otplatu na 60 mjeseci. Upisali smo iznos 138.000 kuna, nekoliko kuna više od potrebnog jer je kalkulator iznos zaokružio. Ovisno je li kredit u kunama ili eurima te je li s fiksnom ili promjenjivom kamatom, mjesečna otplata bi bila od 2677 kuna do 2809 jer su kamate između 5,8 i 7,45 posto. Ukupno bismo nakon pet godina platili između 22.611 i 28.488 kuna kamata, pa bismo auto, uz naknade bankama, platili i do 31.241 kunu više, odnosno do 169.214.

Kamate 5,8 - 7,45

Iz Porschea, zastupnika za Škodu, odgovorili su da više ne nude kredite jer je popularniji leasing. Novu Škodu Octaviju može se kupiti na financijski leasing na tri rate bez kamata i troškova obrade, a cijena je kao za gotovinu.

- Dva su osnovna tipa leasinga, financijski i operativni. Kod financijskog nakon isplate svih rata te uplatom otkupne vrijednosti korisnik postaje vlasnik auta. Operativni leasing ima manje mjesečne rate, a auto nakon isteka može vratiti te ugovoriti novi ili ga može kupiti po procijenjenoj vrijednosti - odgovorili su iz Erste leasinga.

Može se otkupiti

Financijski leasing sličan je kreditu, a operativni je više za tvrtke. Glavna mana leasinga je što pri ugovaranju treba imati dio cijene auta, oko 20 posto. Kod financijskog leasinga je to učešće. Obračunava se od bruto vrijednosti auta, najmanje 20 posto, a umanjuje osnovicu za izračun rate. Kod operativnog leasinga je to akontacija, koja također umanjuje osnovicu za izračun rata. Kod operativnog leasinga mogu tražiti i jamčevinu, beskamatni depozit, koji se po isteku ugovora vraća, a najmanje je 10 posto ostatka vrijednosti. Za otkup nakon operativnog leasinga nakon pet godina računaju 30 posto vrijednosti, odnosno 41.384 kune. Porsche učešće traži za skuplje aute ili od klijenata s lošijim bonitetom. O leasingu smo pitali još neke, no nisu odgovorili.