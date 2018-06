Porsche je investirao u Rimca: 'Imaju neke obećavajuće ideje'

Porsche je investirao u tvrtku Rimac Automobili, orijentiranu na razvoj tehnologije i električnih automobila.

Kako navode u službenom priopćenju, kupnjom manjinskog udjela od 10 posto u mladoj kompaniji, Porsche želi osnažiti svoj segment proizvodnje u tom segmentu.

Izrazito obećavajuće ideje i pristup razvoju

Kompanija koju je Mate Rimac pokrenuo iz svoje garaže 2009. godine, s vizijom proizvodnje sportskih automobila na električni pogon nedavno je na Geneva Motor Showu u ožujku ove godine predstavila hiperautomobil C_Two koji razvija 1914 konjskih snaga i 2300 Nm okretnog momenta, a do 100 kilometara na sat stiže za 1,97 sekundi.

Maksimalna brzina je 412 km/h, a kapacitet baterije od 120kwH omogućava autonomiju od 650 kilometara.

- Razvojem čistokrvnih električnih supersportskih dvosjeda predstavljenih u Ženevi, Concept One i C Two, Rimac Automobili su demonstrirali svoje sposobnosti u području elektromobilnosti - ističu u priopćenju.

- Osjećamo da njihove ideje i pristup u razvoju su izuzetno obećavajuće, i upravo zbog toga se nadamo da ćemo ući u intenzivnu suradnju u obliku razvojnog partnerstva, navode iz Porschea.