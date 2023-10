Lagan, lijep i odličnog mirisa: Motorola Edge 40 Neo je 5G mobitel s nizom dobrih aduta

Nakon što smo nedavno isprobali odličan preklopni Razr 40 Ultra, iz Motorole nam je stigao novi model, Edge 40 Neo, telefon iz srednje kategorije uređaja u kojoj Motorola pokazuje svu svoju snagu. No Edge 40 Neo, koji je inače i najpovoljniji u Edge 40 liniji, od starta pokazuje kako puca puno više od svoje cijene i želi pokazati da telefon može biti atraktivan, dovoljno snažan i pristupačan u isto vrijeme.

Edge 40 Neo dolazi u punokrvnoj kartonskoj (reciklirani karton) kutiji koja ne sadrži plastiku, no zato sadrži puno toga zanimljivog. Telefon tako dolazi sa 60W punjačem i pripadajućim kabelom, a tu je i zaštitna maska koja je biorazgradiva te u istoj boji kao i telefon. No, ono što me najviše iznenadilo je miris, kao blagi parfem, koji je dopirao iz kućišta, a osjeti se i na telefonu. Taj miris nije nestao ni dva tjedna nakon, pa će biti zanimljivo koliko će dugo zadržati tu svježinu, nešto kao ‘miris novog auta’. U svakom slučaju, dobar potez kojim se telefon razlikuje od ostatka. Testni model je bio u plavoj ‘Caneel Bay’ boji s potpisom Pantonea, a Pantone je zaslužan i za zelenkastu ‘Soothing sea’ boju te crnu. Modeli u plavoj i zelenkastoj boji imaju pozadinu s veganskom kožom koja je jako ugodna pod rukom i ne ostavlja otiske. Ali treba istaknuti kako ta plava baš bliješti i ostavlja upečatljiv dojam, bez obzira je li telefon skriven maskom ili ga koristite bez nje.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Debljina telefona je 7,9 grama, a kako je zaobljen po rubovima, uz širinu od 72 mm jako ga je ugodno koristiti jednom rukom. Tome dojmu pomaže i masa od 170 grama, odnosno od flagship telefona je lakši i za 50-60 grama. S desne strane tipke za glasnoću i gašenje, a ta se tipka može i programirati da pokrećete Google Asistenta. Iako je malo odmaknuta, te tri tipke su preslične i zna se dogoditi da često treba i ciljati određenu tipku. Jedan od razloga zašto je ta tipka mogla biti tako tanka je i što je senzor otiska prsta smješten ispod površine ekrana, a ne bočno. I kao kod mnogih uređaja, taj senzor je za moj dojam smješten prenisko. Da se nalazi nekih 2 centimetra prema gore, to bi bio puno sretniji položaj za svakodnevno baratanje i potvrdu kod kupnje i u raznim aplikacijama.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Utor za SIM, USB-C i jedan zvučnik su na dnu, dok je na vrhu ekrana još jedan zvučnik. Iznad njega, na vrhu ekrana, moći ćete uočiti i tanki Dolby Atmos natpis.

Straga se nalazi kockasti modul za kamere i LED bljeskalicu koji strši izvan kućišta, a i sa maskom nije potpuno ravan na stolu. Maska će vam pružiti dodatnu razinu zaštite i podići masu za 26 grama, ali bez nje telefon djeluje prilično čvrsto i uvjerljivo. Sprijeda je staklo, radi se o starijem Gorilla Glass 3, a uz vegansku kožu straga i plastiku ispod nje, telefon ima i plastični okvir. Bez obzira na sve to, ima i IP68 razinu otpornosti na vodu i prašinu, što bi trebalo umiriti one koji su skloni nezgodama s telefonima.

Edge 40 Neo dolazi s odličnim P-OLED ekranom od 6,55 inča (1080p) koji podržava HDR 10+ te maksimalnih 1300 nita svjetline, ali i ima i impresivno osvježenje slike od 144 Hz, što je više od niza rivala. Nju ćete pak morati posebno aktivirati u postavkama. U automatskom radu telefon će optimizirati osvježenje do 120 Hz, a možete još postaviti 60 te 120 i najbržih 144 Hz, koji najviše troše bateriju. YouTube podržava HDR sadržaj na Neo modelu, koji ćete doživjeti kad ga rastegnete preko punog ekrana. Imate li uključenu prilagodljivu svjetlinu ekrana, za moj dojam telefon je prečesto previše smanjio svjetlinu tako da su nekad stvari jedva vidljive, osobito vani, tako da sam tu opciju isključio.

U stražnji modul smjestile su se dvije kamere, a glavnu riječ vodi senzor od 50 megapiksela, uz koji se nalazi širokokutna kamera od 13 mpx. Glavna kamera ima optičku stabilizaciju slike i 1/1.5" senzor te f/1.8 blendu. Širokokutna kamera ima f/2,2 blendu.

Možete birati između dva glavna načina rada, prirodnog ili automatskog poboljšanja, a fotografije u konačnici izgledaju prilično dobro za ovu klasu telefona. Osobni dojam je da kamera ‘nije najbrža’ dok se krećete, a i automatska obrada fotografija traje oko dvije sekunde. Noćne fotografije malo više vuku prema žutome, no prilično su zadovoljavajuće.. Selfije snima kamera od 32 mpx s f/2,4 blendom te HDR-om, a dojam je da fotografije djeluju malo tamnije od stvarnosti. Kamera snima i video i to 4K do 30fps, a glavna kamera snima i 1080p video do 240fps. Što se same kamere tiče, sučelje je jako jednostavno i pregledno s korisnim dodacima koji će vam olakšati snimanje, a uz standardne modove tu su i snimanje s dvije kamere istovremeno, timelapse, kolaž…

U nastavku pogledajte nekoliko fotografija s Motorole Edge 40 neo

Motorolu pogoni MediaTekov čipset Dimensity 7030, a radi se o procesoru srednje klase, zajedno s 12 GB RAM-a i 256 GB memorije, što je odlična kombinacija za ovu klasu, barem što se memorije tiče. Čipset je zadovoljavajuć, ali nemojte očekivati performanse najmoćnijeg Snapdragona. U praksi, u svakodnevnom radu telefon je jako uglađen, nema nekog zastajkivanja kod skrolanja i kretanja kroz menije, to sam uočio tek na momentima kod otvaranja/zatvaranja kamere. Kod igara je nešto drugačije, i najzahtjevniji naslovi bit će veći izazov.

Za relativno ugodan rad zaslužan je i gotovo čist Android 13 sustav, a općenito jako mi se sviđaju fontovi i automatski postavljene palete boja koje su u skladu i s vanjskim kućištem, no to su detalji koji su čista stvar ukusa i vrlo je lako možete promijeniti. Tu je tek nekoliko Motorolinih aplikacija, poput fantastičnog ReadyFor rješenja koje će olakšati suradnju s Windowsima kako bi mogli primati notifikacije, koristiti Android aplikacije na računalu ili kameru telefona kao web kameru. Ovdje možete pokrenuti i telefon u desktop modu na računalu. Motorola navodi tri godine ažuriranja za operativni sustav i sigurnosne zakrpe, što znači da bi trebali prilično dugo biti sigurni s novitetima.

Edge 40 Neo dolazi s baterijom od 5000 mAh te podržava 68W punjenje, a tijekom dvotjednog korištenja telefon bi u pravilu skidao s punjača oko 6 ujutro te bi krajem dana bio na nekih 20 posto. Pritom treba istaknuti da je ovdje uključena gomila WhatsApp poruka i pregledavanja društvenih mreža te raznih news aplikacija i notifikacija, a veći dio dana je telefon na mobilnoj mreži. U praksi možete izvući i nešto više od te baterije, no ne previše za drugi dan.