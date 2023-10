Lagan, pametan i još malo bolji: Isprobali smo Galaxy Watch 6

Kao i sa telefonima, Samsung je sa satovima našao formulu ‘koja pali’ iz godine u godinu te se ne trude izmisliti toplu vodu. Vizualne promjene na Galaxy Watch satovima su male, satovima su dodali nove mogućnosti i tako nam je stigao i Galaxy Watch 6.

Isprobali smo Galaxy Watch 6 u 40 mm verziji, a nudi se još i u 44 mm izdanju. Testni je model imao srebrno kućište s bijelim silikonskim remenom i sat je vrlo jednostavan, no u tom je njegova čar. Samsung je dotjerao dizajn sata do te mjere da bude lagan, ugodan i za svakoga, a nudi niz sjajnih mogućnosti za praćenje aktivnosti i zdravlja.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Sat je sa 28,7 grama (bez remena) iznimno lagan na ruci, a silikonski remen je također udoban. Odlično rješenje je mehanizam kojim jednim klikom možete osloboditi remen i lako ga zamijeniti za neki drugi Samsungov, ili koristiti bilo koji 20 mm remen. Jako mi se sviđa što ekran od 1,3 inča (432 x 432 piksela) dominira prednjom stranom sata, odnosno nema tu onih elemenata klasičnih satova kakve neki proizvođači znaju stavljati. Ovo je pametan sat i to jasno pokazuje, a sjajni AMOLED ekran tako jasno skreće pažnju na sebe. Inače, u odnosu na Watch 5, ekran je povećan za 0,1 inč tako što su smanjili obrub oko ekrana i svako povećanje dobro dođe. Treba napomenuti da 44 mm verzija ovog sata ima ekran od 1,5 inča i 480x480 rezolucije. Ekrani su sada i još svjetliji, maksimalna svjetlina je podignuta sa 1000 na 2000 nita i to će vam jako dobro doći kod vježbanja i drugih aktivnosti na otvorenom jer se ekran jako dobro vidi.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Aktivnost prati kao i mnogi drugi, kroz prstene aktivnosti, tu je i Senzor bioelektrične impedancije (ili BIA) koji omogućuje da precizno izmjerite sastav koji uključuje detalje poput postotka tjelesne masti, udjela vode u tijelu i mase skeletnih mišića… Kad vam sat izmjeri taj sastav tijela, ponudit će vam prikaz niza podataka, no bilo bi puno bolje da na satu imate i neki kontekst što to znači. Sat mjeri i temperaturu kože. Sve te podatke možete odlično pratiti u Samsungovoj aplikaciji Samsung Health, a ono što sat još prati su i puls, stres, zasićenost krvi kisikom, menstrualne cikluse, EKG i tlak. Prati i više od 90 vježbi i sportova, a odlično je što automatski prepoznaje tip aktivnosti čim krenete biciklirati ili trčati.

Kako je sat lagan, ne smeta uopće dok ga nosite u krevetu, a podatke o vašem snu i hrkanju te temperaturi kože jasno će prikazati na satu i nije nužno da otvarate i Samsung Health na mobitelu. Što se tiče aplikacije Samsung Health, ona je prilično detaljna i može prikazivati cijeli niz različitih podataka, no Samsung ju je s vremenom jako ‘popeglao’ i po meni je to jedna od ljepše dizajniranih pratećih aplikacija. Svi ti podaci jasno se mogu pregledati, ono što vam aplikacija prikazujete možete prilagoditi svojim potrebama i željama i sve se to nalazi u jednoj aplikaciji.

Foto: Ivan Hruskovec/24sata

Sat pogoni Samsungov Exynos W930 čip (dvojezgreni na 1,4 GHz) za koji Samsung navodi da 18 posto brže pokreće aplikacije. U praksi Android aplikacije koje instalirate na sat pokreću se glatko, nema tu nekog osjećaja da je sat trom, a radi se o Wear OS 4.0 sustavu povrh kojeg je Samsungov One UI 5.0. Kretanje kroz izbornike je jednostavno, povlačenje od vrha ekrana otvara brze postavke, od dna ćete vidjeti instalirane aplikacije, a kad povučete prema lijevo krećete se kroz pločice s aplikacijama.

Na notifikacije se možete osloniti kad stižu na sat, a možete ih prilično detaljno prilagoditi. Zadovoljavajuće radi i vibriranje s raznim opcijama prilagodbe i kad je na laganom intenzitetu jasno se osjeti. Na poruke je također lako odgovoriti ili kroz brze odgovore ili preko tipkovnice, što će biti od koristi ako koristite WhatsApp na satu.

Tijekom korištenja sata, baterija od 300 mAh, izdržala bi dan, dan i pol uz uključen uvijek aktivni ekran, a otprilike sat vremena treba mu da se napuni do 100 posto.