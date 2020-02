'Ledenjak sudnjega dana': Sve brže se otapa, veći od Hrvatske

Topla morska voda otkrivena je ispod najopasnijeg ledenjaka na Antarktici i jednog od najvećih, Thwaites, zbog čega se ledenjak počeo otapati odozdo, odnosno otapa se i s donje strane. Proces je to koji bi mogao uzrokovati rast razine mora do tri metra, piše Washington Post.

Do otkrića se došlo istraživanjem koje je koštalo više desetaka milijuna dolara, kojeg su financirale Amerika i Velika Britanija, tijekom kojeg su znanstvenici bušili ledenjak na dubinu od 600 metara kako bi izmjerili temperaturu mora točno na mjestu gdje se ledenjak dodiruje s oceanom. To je inače lokacija na planeti do koje je najteže doći.

Foto: NASA Mjerenje je pokazalo da je temperatura mora na tom mjestu nešto već od nula stupnjeva, što je za dva stupnja toplije od inače prosječne temperature mora na tom dijelu.

- To je jako, jako loša vijest. To nije područje na kojem će ledenjak moći opstati - rekao je David Holland, jedan od znanstvenika koji je proveo istraživanje.

Znanstvenici su znali i ranije da se Thwaites, kojeg inače zovu "Ledenjak Sudnjeg dana" topi prilično velikom brzinom i da gubi jako puno leda - samo u zadnjih deset godina Thwaites je izgubio 600 milijardi tona leda, a zadnjih godina gubi 50 milijardi tona leda godišnje. Do sada se vjerovalo da su razlog tomu tople vode koje cirkuliraju ispod hladne površine Antarktike i koje su sve bliže obali.

Foto: NASA No, za Thwaites se to nije moglo potvrditi jer je tom gigantskom ledenjaku koji je po svojoj površini dva puta veći od Hrvatske bilo jako teško prići.

- Najveće otkriće je da tamo ima tople vode i jasno je da ta topla voda nije tamo oduvijek, jer se inače ledenjak ne bi mogao formirati - nastavio je Holland.

Thwaites smatraju najopasnijim ledenjakom na Antarktici zbog njegove veličine, neobično je širok, i zapravo je ledenjak koji nema praktički nikakva uzvišenja ni ledene stijene, već je riječ o 120 kilometara širokoj ledenoj ploči, koja ako se počne otapati će se početi i lomiti i dodatne ledene ploče će plutati po toj regiji.

Foto: NASA Zato je i bušenje ledenjaka bilo teško - on je dubok nešto više od 600 metara, ali samo 40 metara je visina iznad mora. Thwaites je već godinama pod budnim okom znanstvenika jer bi njegovo otapanje moglo dovesti do značajnog rasta razine mora.

Prošle godine je ispod Thwaitesa pronađena ogromna šupljina, veličine Manhattana, za koju se tvrdi da jenekad sadržavala 14 milijardi tona leda, od čega se većina otopila u samo tri godine.