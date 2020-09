Legenda se vraća: Stiže nova verzija sportskog Nissana Z

Atraktivni žuti Z zapravo je prototip koji najavljuje serijsku verziju. U Nissanu su potvrdili da ona stiže brzo. Imat će biturbo V6 motor čija snaga se još ne zna

<p>Nissan je predstavio novi Z Proto, prototip kojim najavljuje dolazak nove generacije legendarnog sportskog automobila iz Serije Z. Auto je p<span style="line-height:105%">redstavljen u Nissanovom paviljonu u Yokohami na virtualnom događanju emitiranom diljem svijeta. Novi Z karakterizira vrlo jednostavan, ali efektan i agresivan dizajn. Za pogon je zaslužen V6 motor s s dva turbopunjača, a snaga se prenosi putem ručnog mjenjača. </span></p><p><span style="line-height:105%">-Z je čistokrvni sportski automobil koji utjelovljuje duh Nissana. Riječ je o ključnom modelu našeg transformacijskog plana Nissan NEXT i dokazu da smo spremni učiniti ono što se drugi ne usude, od A do Z. I ja sam ljubitelj serije Z, zato sam posebno uzbuđen što mogu potvrditi da sljedeći Z dolazi ubrzo. - izjavio je Makoto Uchida, glavni direktor Nissana i potvrdio skori dolazak serijske verzije automobila.</span></p><p><span style="line-height:105%">Za očekivati je da će se dizajnom novi serijski model Z samo malo razlikovati od prikazanog prototipa. Za njegov izgled je zadužen dizajnerski tim u Japanu. Z Proto je dugačak 438 cm i time 13 cm duži od prethodnika.Širina auta je 185 cm, a visina samo 131 cm. Naplatci imaju promjer 19 inča.</span></p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p><span style="line-height:105%">Snaga novog motora još nije otkrivena. Stari 370Z koji se još prodaje na nekim tržištima ima 328 do 344 KS. prema nepotvrđenim glasinama novi model bi trebao imati motor iz Infinitija Q60S koji razvija 400 KS. Sukladno tome trebao bi se zvati 400Z. </span></p>