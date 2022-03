Lexus NX jedan je od najboljih japanskih automobila ikada

Lexus je nedavno predstavio novi NX, a sada smo dobili i prvu priliku da ga provozamo i to na međunarodnoj prezentaciji u “glavnom gradu Europe”, Bruxellesu. Lexus je prilično hrabra marka. Prvo su se upustili u borbu s najjačim svjetskim igračima u auto biznisu i uspjeli. Nakon toga su forsirali alternativne hibridne pogone i u tome uspjeli. I u klasi luksuznih SUV-ova bili su jedni od svjetskih pionira.

Novi NX samo je još jedan dokaz kako brzo ova marka napreduje. U odnosu na prethodni model ovaj auto je potpuno druga dimenzija. Sve što se moglo promijeniti temeljito je izmijenjeno: nova platforma, novi vanjski dizajn,nova unutrašnjost, nove inovativne funkcije, novi pogonski strojevi, novi infotainment multimedijski sustav.... Ukratko, čak 95 posto dijelova je novo.

Toliko promjena dostojno je nasljednika vrlo uspješnog modela koji je svojom pojavom instantno postao najtraženiji Lexus u Europi. Naime, svaki treći prodani Lexus u Europi je NX, na svijetu je do sada prodano čak 1,1 milijuna NX-a prve generacije. Nova generacija Lexusa NX trenutno je i najtraženiji automobil ove marke u Hrvatskoj.

NX je zaista dizajnerski 100 posto pogođen. Elegantni, ali i pomalo sportsko-agresivno dizajnirani auto koji privlači poglede gdje god se pojavili. Dizajn je i uvelike podređen aerodinamici koja je osjetno bolja nego kod modela prošle generacije.

I unutrašnjost je potpuno nova priča i novi NX iznutra izgleda daleko najnaprednije od svih modela Lexusa koji se trenutno mogu naći na tržištu. Lexus novi koncept unutrašnjosti naziva Tazuna kokpit. U njemu dominiraju ogroman dodirni zaslon od 14 inča, novi digitalni instrumenti i napredni HUD zaslon na vjetrobranskom staklu koji je među najboljima koje smo ikada vidjeli. Unatoč svemu tome nisu ni zanemarene fizičke tipke tako da se najvažnijim funkcijama može pristupiti pritiskom na klasičnu tipku. Glavne karakteristike unutrašnjosti Lexusa NX su ergonomija i intuitivnost.

Novi NX prilično je prostran SUV C-segmenta i dimenzija između kompaktne i srednje klase. U odnosu na prethodnu generaciju je dodatno narastao. Straga ima i više nego dovoljno mjesta za više odrasle osobe, a u prtljažnik stane raskošnih 545 litara. Ono što najviše impresionira je luksuz te kvaliteta materija i izrade. Novi NX sada donosi inovativne i vrlo neuobičajene funkcije poput električnog otvaranja vrata. Novi Infotainment je znatno napredniji i brži,a auto ej stalno spojen na internet. Tu je i “Hey Lexus” sustav upravljanja glasom sličan Google Assistantu ili Amazon Alexi.

U pogledu vožnje auto se najviše promijenio. Nova platforma, kočnice, ovjes, upravljački sustav i pogonski sustavi zaslužni su za velik korak naprijed vezno uz vozne osobine. Automobil se na testnim vožnjama u Belgiji pokazao kao idealna kombinacija komforne “krstarice” i zabavnog automobila sposobnog za itekako sportsku vožnju. Ipak najviše nam se svidjela komforna strana NX-a.

U Hrvatskoj se NX nudi uz dva pogonska sustava. Osnovni je klasični “samopunjivi” hibrid NX 350h. Ovo je četvrta generacija Lexusovog hibridnog pogona i znatno je efikasnija od prethode. U odnosu na nju razvija 24 posto više snage uz 20 posto manju potrošnju, odnosno emisiju CO2. Hibridni sustav kombinira benzinski 2,5-litreni motor s električnim i razvija ukupnu snagu od 244 konjskih snaga što je dovoljno za ubrzanje do 100 km/h za 7,9 sekundi.

Novost u NX-u je plug-in hibridni sustav s baterijom koju je moguće puniti na punjaču. On se ugrađuje u model NX 450h+. Ovaj sustav se sastoji od istog 2,5-litrenog benzinca te dva elektromotora. Zbog prilično velikog kapaciteta baterije ovaj auto samo na struju može, prema tvorničkim WLTP podacima, prevaliti do 74 km u kombiniranoj vožnji i do 97 kilometara u gradu. Na testnim vožnjama smo u kombiniranoj vožnji uz malo težu nogu na gasu bez problema prevalili vrlo dobrih 67 kilometara prije prvog paljenja benzinskog motora.

Pogonski sustav modela NX 450h+ je vrlo snažan, auto razvija 309 KS što mu omogućava respektabilna ubrzanja. Do 100 km/h ubrza za samo 6,3 sekunde. Na struju može voziti do 135 km/h,a prosječna potrošnja goriva s punom baterijom prema WLTP metodi mjerenja iznosi samo 0,9 l/100 kilometara. Lexus se pohvalio da ovaj auto vrlo dobro radi i kad je baterija prazna. U takvim uvjetima, prema njihovim tvrdnjama, NX ima 23 do 30 posto manju potrošnju goriva od usporedive konkurencije. NX 450h+ serijski dolazi s pogonom na sve kotače dok je kod klasičnog hibrida 350h takav pogon opcija uz nadoplatu.

NX je fascinantan automobil kojim Lexus još jednom pokazuje snagu i znanje te ne čudi da je trenutno apsolutna zvijezda ove marke u Hrvatskoj iako je prodaja tek nedavno počela. Osnovna verzija 350h kod nas košta od 401.900 kuna, a 450h+ od 515.900 kuna.